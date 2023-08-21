Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Defense Express: Донорами Gripen может быть не только Швеция
Эксклюзив

Defense Express: Донорами Gripen может быть не только Швеция

21 августа, 2023 понедельник
16:50
Война с Россией

Истребители Gripen есть еще в ЮАР и Чехии. Среди операторов также Венгрия, Бразилия и Таиланд - они, скорее всего, не станут донорами

Об этом в эфире Эспрессо сказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков.

"Gripen еще легче F-16 - он может поднять чуть меньше оружия, это не критично. Gripen может лучше F-16 эксплуатироваться в более экстремальных условиях. Это шведский самолет времен Холодной войны и Швеция понимала, что может быть один-на- сам из СССР, потому что она не член НАТО. Они разработали стратегию относительно разветвленного применения авиации по автотрассам. Это сплошная сеть, когда участки автотрасс присоединены к взлетно-посадочным полосам. Он требует меньше часов, чтобы его обслуживать", - заявил он.

Катков напомнил, что сейчас официальное заявление от правительства Швеции - свободных машин нет, потому что страна до сих пор не в НАТО.

"Другое дело – донорами Gripen может быть не только Швеция. Есть машины в ЮАР, где они не эксплуатируются и, возможно, их выкупят и передадут Украине. Также Gripen использует Чехия, там незначительное количество машин. Среди операторов еще Венгрия, Бразилия и Таиланд - они, скорее всего, не станут донорами. Швеция может быть заинтересована в том, чтобы усилить Украину Gripen. У этой машины нет 9 лет новых заказов, а для Saab - это флагман продаж", - отметил эксперт.

Он считает, что может быть упор на усиление Украины Gripen в долгосрочной перспективе.

"Количество самолетов значительно меньше, чем F-16 и некоторые страны точно не будут передавать их, та же Венгрия. Gripen может стать долговременным усилением. Сейчас самолет для победы - это F-16 и возможно определенное небольшое количество Gripen будет передано в ближайшее время. Эти два самолеты рядом в боевых условиях - это уникальная ситуация. А потом делать выводы, подходит ли Gripen Воздушным Силам, лучше иметь F-16 или другой вариант в перспективе", - подытожил эксперт.

Возможна передача шведских самолетов Украине: что известно

В мае глава Верховной рады Украины Руслан Стефанчук в Швеции встретился с госсекретарем МИД страны Яном Кнутссоном и призвал передать Украине истребители Gripen.

19 августа во время визита в Швецию президент Украины Владимир Зеленский заявил , что при участии украинских пилотов начались тестовые испытания на самолетах Gripen. С лидером Швеции он подробно обсудил предстоящие шаги по получению Украиной этих самолетов.

В то же время Швеция заявила, что позволит украинским пилотам опробовать самолеты, но не взяла на себя никаких обязательств по их передаче.

21 августа премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что его стране нужны самолеты Gripen для собственной обороны, ведь заявка страны на вступление в НАТО еще не полностью согласована.

Украина
оружие
Швеция
Военные новости
оружие для Украины
Читайте также:
Путін та Дерипаска
20 августа, 2023 воскресенье
Российский миллиардер Дерипаска заявил о мирных переговорах по Украине "в конце сентября"
20 августа, 2023 воскресенье
Чехия готовит программу по возвращению украинских беженцев
Путін
19 августа, 2023 суббота
Пионтковский заявил, что верхушка РФ готова ликвидировать Путина в случае сопротивления
Киев
+29°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.47
    Покупка 37.47
    Продажа 38.28
  • EUR
    Покупка 40.99
    Продажа 42.02
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
21 августа
18:34
В Украине будут производиться шведские боевые машины CV90, - Зеленский
18:25
Военная делегация Ирана прибыла в Москву для обсуждения сотрудничества
18:18
Эксклюзив
Дипломат рассказал о главной интриге саммита БРИКС
18:16
Зеленский прибыл в Грецию для участия в саммите Украина – Балканы
18:11
Эксклюзив
Моя мечта, чтобы в Украине после войны с РФ было 30 млн населения в границах 1991 года, - академик Элла Либанова
18:04
OPINION
С зависимым Конституционным Судом никакого ЕС нам не видать
18:00
Общественная советница при Минобороны Яровой: мы сэкономили 4,6 млрд грн на питании военных
17:30
Нацполиция Украины получила партию служебных собак из Европы
17:25
Эксклюзив
Действующие элиты имеют только двух кандидатов в замену Путину: российский оппозиционер назвал фамилии
17:22
"Проектов такого масштаба еще не было": на Днепропетровщине заработал новый магистральный водопровод
17:07
Украинский режиссер Любомир Левицкий снимает документальный фильм о бойцах Третьей штурмовой бригады
17:02
Оккупанты на Запорожье составляют перечень пустых квартир для "гастролеров" и коллаборантов
17:00
OPINION
Деньги получили, а оружие не предоставили. У Минобороны – астрономическая дебиторская задолженность
16:52
Вопроса о предоставлении Украине ракет Taurus пока нет в повестке дня, – представитель правительства Германии
16:45
Российские спецназовцы сдают экзамены, обстреливая украинцев на Сумщине и Черниговщине
16:33
Ракетный удар РФ по Чернигову 19 августа: количество пострадавших выросло до 181 человека
16:30
Игнат рассказал, сколько современных истребителей нужно Украине
16:13
В Харьковской области тракторист травмировался, наехав на российскую мину
16:13
В Британии вынесли приговор медсестре, убившей 7 младенцев
16:04
OPINION
Виталий Портников
Бензоколонка с бомбой. Как Боррель унизил Путина
16:01
коррупция
НАПК анонсировало запуск портала обличителей. Подробности
15:41
Острожская академия оцифрует более 100 художественных экспонатов
15:37
Россияне с дрона сбросили на жителя Херсонщины взрывчатку: пострадавший в больнице
15:34
Эксклюзив
Эксперт по авиации рассказал, что в авиаотрасли РФ обостряется проблемная ситуация
15:30
Kyiv Symphony Orchestra сыграет ко Дню Независимости концерт в Германии
15:27
Евро-2024: Ребров не вызвал на матчи с Англией и Италией лидера сборной Украины
15:22
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
15:09
Эксклюзив
У оккупантов есть существенные проблемы с логистикой на Юге, - полковник СБУ Костенко
15:07
"Не хочу слышать шутки о шашлыках в Крыму": Сенцов раскритиковал мужчин, которые не идут на фронт
15:00
На Полтавщине арестовали имущество российского генерала Капашина более чем на 1 млрд грн
14:51
Обновлено
Смерть нацгвардейца на блокпосте в Киеве: дело Тандыра передано в суд
14:51
Зеленский встретился с королевой Дании
14:25
Госагентство восстановления откроет сметы всех проектов строительства
14:24
В США за 10 лет вдвое вырос уровень материнской смертности
14:22
"Парад" уничтоженной российской техники: на Крещатик привезли остатки танков, гаубиц и ракет
14:17
Исследователи представили первого в мире гуманоидного робота, который может управлять самолетом
14:12
В Укрэнерго рассказали, почему нельзя скрыть трансформаторы под землю, чтобы защитить их от обстрелов
14:01
Покушение на заместителя главы ГНС: задержанным избрали меры пресечения
14:01
OPINION
Керченский мост – в депрессии
13:56
Google запустила функцию для защиты смартфонов Pixel от взломов
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV