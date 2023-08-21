Defense Express: Донорами Gripen может быть не только Швеция
Истребители Gripen есть еще в ЮАР и Чехии. Среди операторов также Венгрия, Бразилия и Таиланд - они, скорее всего, не станут донорами
Об этом в эфире Эспрессо сказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков.
"Gripen еще легче F-16 - он может поднять чуть меньше оружия, это не критично. Gripen может лучше F-16 эксплуатироваться в более экстремальных условиях. Это шведский самолет времен Холодной войны и Швеция понимала, что может быть один-на- сам из СССР, потому что она не член НАТО. Они разработали стратегию относительно разветвленного применения авиации по автотрассам. Это сплошная сеть, когда участки автотрасс присоединены к взлетно-посадочным полосам. Он требует меньше часов, чтобы его обслуживать", - заявил он.
Катков напомнил, что сейчас официальное заявление от правительства Швеции - свободных машин нет, потому что страна до сих пор не в НАТО.
"Другое дело – донорами Gripen может быть не только Швеция. Есть машины в ЮАР, где они не эксплуатируются и, возможно, их выкупят и передадут Украине. Также Gripen использует Чехия, там незначительное количество машин. Среди операторов еще Венгрия, Бразилия и Таиланд - они, скорее всего, не станут донорами. Швеция может быть заинтересована в том, чтобы усилить Украину Gripen. У этой машины нет 9 лет новых заказов, а для Saab - это флагман продаж", - отметил эксперт.
Он считает, что может быть упор на усиление Украины Gripen в долгосрочной перспективе.
"Количество самолетов значительно меньше, чем F-16 и некоторые страны точно не будут передавать их, та же Венгрия. Gripen может стать долговременным усилением. Сейчас самолет для победы - это F-16 и возможно определенное небольшое количество Gripen будет передано в ближайшее время. Эти два самолеты рядом в боевых условиях - это уникальная ситуация. А потом делать выводы, подходит ли Gripen Воздушным Силам, лучше иметь F-16 или другой вариант в перспективе", - подытожил эксперт.
Возможна передача шведских самолетов Украине: что известно
В мае глава Верховной рады Украины Руслан Стефанчук в Швеции встретился с госсекретарем МИД страны Яном Кнутссоном и призвал передать Украине истребители Gripen.
19 августа во время визита в Швецию президент Украины Владимир Зеленский заявил , что при участии украинских пилотов начались тестовые испытания на самолетах Gripen. С лидером Швеции он подробно обсудил предстоящие шаги по получению Украиной этих самолетов.
В то же время Швеция заявила, что позволит украинским пилотам опробовать самолеты, но не взяла на себя никаких обязательств по их передаче.
21 августа премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что его стране нужны самолеты Gripen для собственной обороны, ведь заявка страны на вступление в НАТО еще не полностью согласована.
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