Defense Express: антидроновые комплексы Slinger от Австралии помогут по дешевке сбивать вражеские Shahed
Военный эксперт, директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых отметил, что малогабаритные воздушные цели противника комплекс Slinger уничтожает в ценовом диапазоне от $100 до $1000 в зависимости от типов боеприпасов
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Появилась информация о предоставлении Украине антидроновых комплексов Slinger от Австралии. Речь идет, что будут поставлены дополнительные 10 систем, которые будут установлены на американские гантраки (англ. gun truck — вооруженный грузовик). Поставка таких комплексов является очень положительным сигналом. Известно, что эти системы будут поставлены нам совместно с США, а средства были выделены ранее в рамках выданной помощи", - заметил военный эксперт.
Валерий Рябых рассказал, что это оружие имеет 30 мм автоматическую пушку, прицельное оптическое средство, современный радар, что позволяет обнаруживать малогабаритные воздушные цели, а также сочетается с системой управления.
"Ценное в этом комплексе то, что он дает возможность сбивать вражеские дроны Shahed за дешевую цену. Например, мы сейчас можем использовать дорогие ракеты стоимостью десятки или иногда и сотни тысяч долларов, при цене Shahed в десятки тысяч долларов. А комплекс Slinger может уничтожать подобные цели по цене от $100 до $1000 в зависимости от типов применяемых боеприпасов, что является очень хорошей системой и следует отметить, что уже законтрактованы такие комплексы по другим направлениям, чтобы не входить в детали, скажу, что где-то мы будем получать такие. системы более сотни", - резюмировал Рябых.
- 2 октября Минобороны Дании сообщило, что правительство Дании выделило 100 млн датских крон (13,4 млн евро) на общую европейскую закупку 155-мм артиллерийских снарядов для Украины, поставки которых ожидаются в 2024 году в рамках работы Европейского оборонного агентства.
- Также Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи для борьбы с российской агрессией. В него вошли защитные очки, терминалы спутниковой связи и танковые тягачи. Берлин передал Киеву 14 гусеничных вездеходов BV 206 и боеприпасы для гранатометов.
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