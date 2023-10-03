Defense Express: антидроновые комплексы Slinger от Австралии помогут по дешевке сбивать вражеские Shahed

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Появилась информация о предоставлении Украине антидроновых комплексов Slinger от Австралии. Речь идет, что будут поставлены дополнительные 10 систем, которые будут установлены на американские гантраки (англ. gun truck — вооруженный грузовик). Поставка таких комплексов является очень положительным сигналом. Известно, что эти системы будут поставлены нам совместно с США, а средства были выделены ранее в рамках выданной помощи", - заметил военный эксперт.

Валерий Рябых рассказал, что это оружие имеет 30 мм автоматическую пушку, прицельное оптическое средство, современный радар, что позволяет обнаруживать малогабаритные воздушные цели, а также сочетается с системой управления.

"Ценное в этом комплексе то, что он дает возможность сбивать вражеские дроны Shahed за дешевую цену. Например, мы сейчас можем использовать дорогие ракеты стоимостью десятки или иногда и сотни тысяч долларов, при цене Shahed в десятки тысяч долларов. А комплекс Slinger может уничтожать подобные цели по цене от $100 до $1000 в зависимости от типов применяемых боеприпасов, что является очень хорошей системой и следует отметить, что уже законтрактованы такие комплексы по другим направлениям, чтобы не входить в детали, скажу, что где-то мы будем получать такие. системы более сотни", - резюмировал Рябых.