#DefendingUkraine: украинцы в мире создадут "круги обороны" вокруг достопримечательностей в День защитников и защитниц
С 14 по 16 октября украинцы всего мира проведут демонстрации в рамках всемирной кампании #DefendingUkraine, посвященной Дню защитников и защитниц Украины, который отмечается ежегодно 14 октября
Об этом сообщают организаторы акции – Армия украинских общин.
Участники акции планируют стать "кругом обороны" вокруг памятников, зданий или узнаваемых построек в своих городах, будто защищая то, что внутри (символ свободы, демократии или свободы). Это образно покажет, как в это время мужественные украинцы защищают передовой ценности всего цивилизованного мира.
"В настоящее время Украина является "щитом Европы" и всего цивилизованного мира. Наше государство и его воины ведут войну против российского агрессора и защищают не только себя, но и всю Европу, США, все демократические страны от давления захватнических сил тирании и диктатуры. Украинские защитники сегодня олицетворяют героизм и мужество воинов многих поколений, воинов разных стран – всех тех, кто веками отстаивает идеалы свободы, отстаивает государственность, борется за независимость», – отмечают организаторы акции.
Инициаторы #DefendingUkraine добавляют, что современная Россия – террористическое государство, понимающее только язык силы. Так что и остановить ее может только победа украинской армии на поле боя в Украине и с помощью современного западного оружия. Поэтому очень важно поддерживать Украину до самой победы
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