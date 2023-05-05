Об этом писали в Defence Express.

О ночной вражеской атаке Киева 4 мая официально сообщила Киевская городская военная администрация, отметив, что столицу атаковали дроны-камикадзе Shahed и ракеты "вероятно, баллистического типа".

Обломки сбитой ракеты без боевой части упали в пределах столицы.

Украинский военный портал Defense Express получил фото обломков, в том числе носового обтекателя со следами поражения ракеты Х-47 "Кинжал".

На одном из фото - носовой обтекатель, максимально схожий с тем, который используется именно в ракете Х-47 "Кинжал" со сложной формой резких переходов диаметра.

Специалисты Defense Express отмечают, что альтернатива в виде Х-22 имеет другую носовую часть с овальными переходами. Также зафиксированный на фото обтекатель сбитой ракеты отличается и от баллистической ракеты ОТРК "Искандер", имеющей большую толщину.

На обломке видно, что он получил поражение с пробоиной, позволяющее оценить толщину материала, потому что именно за счет толщины выдерживается высокая температура при разгоне до гиперзвуковой скорости. А также указывающее на то, что перехват был достаточно эффективным с уничтожением боевой части еще в воздухе.

Соответственно, с этим связан мощный взрыв, который слышали киевляне ночью 4 мая.

В Defense Express отметили о сообщении об уничтожении именно баллистической цели, что дело в том, что "кинжал" является гиперзвуковым только в фантазиях россиян. Потому что он хоть и разгоняется до гиперзвуковых скоростей за счет ускорителя, но не может поддерживать такую скорость постоянно. Уже на терминальном участке, то есть во время атаки, он заходит на цель по баллистической траектории и имеет хоть и высокую, но далеко не гиперзвуковую скорость.