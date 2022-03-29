Об этом информирует российское государственное новостное агентство ТАСС.



"Деэскалация" на Киевском и Черниговском направлениях не означает прекращения огня", – заявил глава российской делегации Владимир Мединский.



"Первый шаг касается постепенной военной деэскалации на двух основных направлениях – Киевском и Черниговском. Мы понимаем, что в Киеве находятся люди, которым нужно принимать решения, поэтому не хотим подвергать этот город дополнительному риску", – сказал Мединский.

Напомним, 29 марта на переговорах с РФ в Стамбуле Украина предложила новую систему безопасности. После переговоров российская делегация заявила о сокращении военной активности в Киевском и Черниговском направлениях.