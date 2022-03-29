Деэскалация на Киевском и Черниговском направлениях не означает прекращения огня. Мединский "уточнил" свои слова после переговоров в Стамбуле
29 марта российская делегация на переговорах в Стамбуле заявила о "сокращении боевых действий". Впоследствии глава делегации РФ пояснил, что имел в виду
Об этом информирует российское государственное новостное агентство ТАСС.
"Деэскалация" на Киевском и Черниговском направлениях не означает прекращения огня", – заявил глава российской делегации Владимир Мединский.
"Первый шаг касается постепенной военной деэскалации на двух основных направлениях – Киевском и Черниговском. Мы понимаем, что в Киеве находятся люди, которым нужно принимать решения, поэтому не хотим подвергать этот город дополнительному риску", – сказал Мединский.
- Напомним, 29 марта на переговорах с РФ в Стамбуле Украина предложила новую систему безопасности. После переговоров российская делегация заявила о сокращении военной активности в Киевском и Черниговском направлениях.
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