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DeepState: РФ не отступает от Авдеевки, несмотря на потери и невыгодное положение

24 октября, 2023 вторник
14:46
Война с Россией

Сооснователь DeepState Роман Погорелый заявил, что армия Российской Федерации не отступает от Авдеевки, несмотря на потери и невыгодное положение

Об этом стало известно с эфира телеканала "Еспресо".

"Последнее время они очень сильно активизировались буквально по всем направлениям. Вот возьмем Купянск-Сватово-Кременная, там вот сейчас постоянно происходит давление в районе Купянска, Лиман Первый, Масютовка - там концентрация, они постоянно суют, там постоянные артобстрелы и мы видим поражение как и позиций военных, так и гражданского населения", - рассказал он.

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Погорелый отметил также, что в последние дни активизация происходит в районе Дибровы, Серебрянского лесничества, там постоянно идут обстрелы.

"Авдеевка – чрезвычайно огромное давление и мы все видим. Юг так же – они постоянно подтягивают туда резервы, пытаются контратаковать, хотя у них ничего не получается, Силы обороны их останавливают, наносят огневое поражение, но их настолько много, что мы не видим этих продвижений и существенных изменений по линии боевого столкновения. Несмотря на их невыгодное положение и огромные потери - они не хотят идти, держатся и, к сожалению, пока эта тенденция не меняется", - отметил соучредитель DeepState

Что известно о русском наступлении у Авдеевки

11 октября в Институте изучения войны отметили, что российская оккупационная армия активизировала наступление вокруг Авдеевки Донецкой области. Город почти 10 лет является прифронтовым, и сейчас оккупанты пытаются взять его в кольцо.

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил , что российские террористы бросили до 2 тыс. личного состава для массированного наступления в районе Авдеевки. Он также отметил , что противник предпринимает попытки сосредоточиться к северу от города, проводит безуспешные штурмовые действия.

12 октября эксперты ISW отметили , что попытки атак россиян в районе Авдеевки вряд ли приведут к более широким оперативным и стратегическим преимуществам, однако они имеют другую цель - сковать украинские силы и не допустить их передислокации на другие участки фронта.

13 октября стало известно, что за три дня российские войска захватили 4,52 квадратных километра территории на разных направлениях возле Авдеевки. Оккупанты несут значительные потери в технике и живой силе.

Офицер "Легиона Свободы", майор МВД Максим Морозов рассказал о новой тактике врага возле Авдеевки, отметив, что ситуация близка к критической. В то же время главный редактор издания Defense Express Олег Катков считает , что войска РФ готовы к длительной наступательной операции на Авдеевском направлении.

Уже 14 октября в Институте изучения войны отчитались , что попытки РФ атаковать Авдеевку провалились. А Силы обороны за сутки на Авдеевском направлении отразили около 20 атак оккупантов.

Координатор Совбеза Белого дома Джон Кирби подчеркнул , что новое наступление российской армии возле Лимана и Авдеевки не стало сюрпризом для Соединенных Штатов, и отметил, что украинские защитники отразят атаку оккупантов.

Впоследствии стало известно, что российские оккупанты установили новую дату полного выхода на административные границы Донецкой области – до 31 декабря 2023 года они планируют оккупировать весь регион. В то же время уже сейчас россияне уничтожают Авдеевку.

15 октября аналитики ISW рассказали , что российские войска сталкиваются с рядом серьезных проблем во время наступления на Авдеевку. В частности, речь идет об оборонных укреплениях украинских военных и проблемах с медицинским обеспечением в самой армии РФ. А издание The Economist написало , что независимо от того, удастся российским войскам захватить Авдеевку на Донетчине или нет, это все еще будет иметь негативное влияние на длительное украинское контрнаступление на юге.

16 октября американский ISW отметил, что попытки наступления РФ под Авдеевкой замедлились , у оккупантов многочисленные потери солдат и техники. Барабаш тогда подчеркнул , что враг провалил свой план взятия Авдеевки в окружение. Но уже 17 октября в ISW отметили, что в ближайшие дни россияне могут активизировать попытки окружить Авдеевку, а в британской разведке считают, что наступление россиян на город будет самым масштабным с начала года, ведь они хотят оккупировать Донецкую область в ее административных границах.

Кроме того, сообщалось , что после начала наступления на Авдеевку потери России в технике стали в пять раз превышать украинские: за шесть дней наступления российская армия потеряла по меньшей мере 118 единиц техники против 25 у Украины.

російська армія
военные силы Украины
Донетчина
окупанти
Авдеевка
потери окуппантов
Контрнаступление ЗСУ
Купянск
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