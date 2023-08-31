DeepState: на юге Новопрокоповки ВСУ пытаются сломать оборону врага

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"На Запорожском направлении происходят активные действия со стороны ВСУ, как в районе Новопрокоповки, так и в районе Работиного. В западных окрестностях Вербового визуально были зафиксированы наши бойцы, наша работа, но ситуация динамичная", - подчеркнул Погорелый.

По его словам, россияне пытаются контратаковать и подтягивать резервы.

"На юге Новопрокоповки ВСУ активно продвигаются. Силы обороны пытаются сломать оборону врага. Враг продолжает строить фортификационные сооружения, подтягивает резервы и технику. Работает враждебная артиллерия и авиация. Враг пытается давить в ответ", - добавил Погорелый.

Что известно о наступлении ВСУ в направлении Запорожской области

21 августа в Минобороны сообщали, что ВСУ имели успех вблизи Работиного и южнее Малой Токмачки Запорожской области.

22 августа в Генштабе ВСУ заявили, что украинские военные имеют успех в направлении Работиного Запорожской области, там они закрепляются на достигнутых рубежах. В то же время бойцы российской армии перемещают свои войска и используют резервы.

Во вторник, 22 августа, украинские защитники в составе 47-й отдельной механизированной бригады вошли в село Работино Запорожской области и организовали эвакуацию мирных жителей. Военнослужащий ВСУ Виктор Бурлык сообщал, что украинская армия зашла в Работино, однако в окрестностях еще находятся российские подразделения.

В среду, 23 августа, бойцы 47-й ОМБр подняли украинский флаг с подписью Залужного в селе Работино на Мелитопольском направлении.

Позже сообщалось, что ВСУ 25 августа продолжили контрнаступательные операции вблизи Работиного на западе Запорожской области и продвинулись вперед, поскольку российские "военкоры" выразили обеспокоенность отсутствием подкреплений и ротации в этом районе.

Впоследствии в Институте изучения войны отметили , что Силы обороны добились дальнейших тактически значимых успехов в западной части Запорожской области, и, вероятно, продвигаются через сложную серию оборонных позиций российских оккупантов.

27 августа представитель пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил, что Вооруженные Силы Украины продвигаются к югу от населенного пункта Работино в Запорожской области до села Новопрокоповка. На юге оккупанты понесут потери, поэтому вынуждены перебрасывать войска с других участков фронта.

В понедельник, 28 августа, заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские военные официально освободили село Работино Запорожской области. Также за прошлую неделю Силы обороны деоккупировали 1 кв. км на Бахмутском направлении.

29 августа Наталья Гуменюк заявила, что российские захватчики отступают на фоне прорыва украинскими войсками вражеской линии обороны в Запорожской области.