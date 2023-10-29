DeepState: на севере Бахмута оккупанты пытались взять инициативу, ситуация сложнее, чем на юге
На севере Бахмута ситуация сложнее, чем на юге. К сожалению, последние несколько дней инициативу взяла РФ, но ситуация стабилизируется
Об этом рассказал соучредитель DeepState Роман Погорелый в эфире телеканала "Еспресо".
"Изменения на карте несущественны, но они есть, оккупанты давят на этом направлении. К сожалению, там не очень выгодное положение для ВСУ с точки зрения географии расположения. Но ситуация стабилизируется, давление по существу отражено, сейчас там сильных смещений нет", – сообщил Погорелый.
По его словам, ситуация сейчас контролируемая, но на севере Бахмута она остается более сложной, чем на юге.
-
За прошедшие сутки на Бахмутском направлении украинские воины отразили атаки противника в районе Хромово Донецкой области. Также враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение у Клищиевки и Андреевки. Здесь наши защитники отразили более 10 атак противника. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
-
25 октября сержант роты ударных беспилотных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады им. кошевого атамана И. Сирко Олесь Маляревич отметил, что возле Бахмута инициатива находилась на стороне ВСУ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.3 Покупка 37.3Продажа 37.99
- EUR Покупка 39.45Продажа 40.49
- Актуальное
- Важное