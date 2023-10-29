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DeepState: на севере Бахмута оккупанты пытались взять инициативу, ситуация сложнее, чем на юге

29 октября, 2023 воскресенье
17:11
Война с Россией

На севере Бахмута ситуация сложнее, чем на юге. К сожалению, последние несколько дней инициативу взяла РФ, но ситуация стабилизируется

Об этом рассказал соучредитель DeepState Роман Погорелый в эфире телеканала "Еспресо".

"Изменения на карте несущественны, но они есть, оккупанты давят на этом направлении. К сожалению, там не очень выгодное положение для ВСУ с точки зрения географии расположения. Но ситуация стабилизируется, давление по существу отражено, сейчас там сильных смещений нет", – сообщил Погорелый.

По его словам, ситуация сейчас контролируемая, но на севере Бахмута она остается более сложной, чем на юге.

  • За прошедшие сутки на Бахмутском направлении украинские воины отразили атаки противника в районе Хромово  Донецкой области. Также враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение у Клищиевки и Андреевки. Здесь наши защитники отразили более 10 атак противника. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

  • 25 октября сержант роты ударных беспилотных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады им. кошевого атамана И. Сирко Олесь Маляревич отметил, что возле Бахмута инициатива находилась на стороне ВСУ.

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