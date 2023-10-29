DeepState: на севере Бахмута оккупанты пытались взять инициативу, ситуация сложнее, чем на юге

Об этом рассказал соучредитель DeepState Роман Погорелый в эфире телеканала "Еспресо".

"Изменения на карте несущественны, но они есть, оккупанты давят на этом направлении. К сожалению, там не очень выгодное положение для ВСУ с точки зрения географии расположения. Но ситуация стабилизируется, давление по существу отражено, сейчас там сильных смещений нет", – сообщил Погорелый.

По его словам, ситуация сейчас контролируемая, но на севере Бахмута она остается более сложной, чем на юге.