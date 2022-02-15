Дедушка виноват: В МОК рассказали, как запрещенное вещество попало в организм 15-летней россиянки Валиевой
В МОК заявили, что запрещенный препарат попал в организм российской фигуристки Камилы Валиевой якобы из-за лекарств, которые употреблял ее дедушка
Об этом рассказал глава дисциплинарной комиссии МОК (Международного олимпийского комитета) Денис Освальд, сообщает Reuters .
По его словам, запрещенное вещество триметазидин, найденное в допинг-пробе Камилы Валиевой, попало в его организм с продуктом, который употреблял ее дедушка. Речь идет о лекарстве от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Каким образом препарат оказался в организме россиянки, Освальд не уточнил.
Триметазидин был найден в допинг-пробе Валиевой, которую она сдала 25 декабря 2021 года, однако известно об этом стало только 8 февраля.
CAS (Спортивный арбитражный суд) решил допустить российскую фигуристку к личным соревнованиям на Олимпиаде-2022, которые стартуют сегодня, 15 февраля.
- 9 февраля стало известно, что у команды Олимпийского комитета России могут отобрать золото у командных соревнований из-за проблем с допинг-тестом у Камилы Валиевой.
- Правозащитная организация Global Athlete раскритиковала МОК, WADA и CAS из-за разрешения 15-летней российской фигуристке Камили Валиевой продолжить выступления на Олимпиаде-2022 после положительного допинг-теста.
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