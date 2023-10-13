Дедлайн – конец октября: оккупанты поставили ультиматум родителям, чьи дети не получили паспорта РФ
Россияне на временно оккупированных территориях Украины угрожают родителям, дети которых не получили паспорта страны-агрессора
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
"Родителям детей, вынужденных ходить во вражеские школы, дали время на размышления до конца октября. Либо ребенок становится гражданином России, либо данные о нем попадут в оккупационные "органы опеки". После чего ребенка, соответственно, могут принудительно забрать у родителей и отдать в приют, а затем в приемную семью", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что это не первый раз оккупанты угрожают родителям детей на ВОТ. Так, в мае ЦНС писал, что захватчики угрожают лишать родительских прав украинцев, дети которых не оформят паспорта РФ. Также они штрафуют родителей, чьи дети продолжают обучаться в украинских школах онлайн.
Заметим также, что в соответствии с международным правом похищение детей у родителей квалифицируется как часть политики геноцида.
- В ГНСУ объяснили, что Россия ограничивает въезд и выезд жителей временно оккупированных территорий Украины с тем, чтобы насильственно паспортизировать население.
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