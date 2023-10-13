Дедлайн – конец октября: оккупанты поставили ультиматум родителям, чьи дети не получили паспорта РФ

Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

"Родителям детей, вынужденных ходить во вражеские школы, дали время на размышления до конца октября. Либо ребенок становится гражданином России, либо данные о нем попадут в оккупационные "органы опеки". После чего ребенка, соответственно, могут принудительно забрать у родителей и отдать в приют, а затем в приемную семью", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что это не первый раз оккупанты угрожают родителям детей на ВОТ. Так, в мае ЦНС писал, что захватчики угрожают лишать родительских прав украинцев, дети которых не оформят паспорта РФ. Также они штрафуют родителей, чьи дети продолжают обучаться в украинских школах онлайн.

Заметим также, что в соответствии с международным правом похищение детей у родителей квалифицируется как часть политики геноцида.