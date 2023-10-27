Дебютный ассист Малиновского принес "Дженоа" победу над "Салернитаной"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч "Дженоа" – "Салернитана" завершился минимальной победой хозяев – 1:0. На 35-й минуте Альберт Гудмундссон вывел генуэзцев вперед. Отметим, что ассистировал на исландца украинец Руслан Малиновский.

Для Малиновского сегодняшняя результативная передача – дебютная за "Дженоа". Украинец перешел в генуэзскую команду прошедшего трансферного окна. На его счету 7 матчей.

В турнирной таблице Серии А "Дженоа" занимает 13-ю позицию и имеет отрыв от зоны вылета в вид 5 очков.

"Салернитана" – девятнадцатая.

Серия А

10-й тур

27 октября

"Дженоа" - "Салернитана" 1:0

Гол: Гудмундссон, 35