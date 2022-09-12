Об этом сообщает Еспресо.TV.

На чемпионате мира в Белграде Кулик завоевал бронзу в категории до 72 кг.

Украинец начал выступление с поражения от будущего победителя Али Араслана из Сербии, однако успешно выступил в отрадном турнире. В схватке за бронзу Андрей Кулик победил Ибрагима Ганема из Франции – 4:3.

Для 24-летнего украинца этот ЧМ был дебютным на взрослом уровне. Он с первой попытки получил награду, ставшую для сборной Украины первой на нынешнем чемпионате мира

Чемпионат мира-2022

Греко-римская борьба

11 сентября

Белград, Сербия

Вес до 72 кг

1. Али Араслан (Сербия)

2. Улве Ганизаде (Азербайджан)

3. Андрей Кулик (Украина)

3. Сельджук Джан (Турция)

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