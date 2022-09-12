Дебютант принес сборной Украины первую медаль ЧМ по борьбе
Борец греко-римского стиля Андрей Кулик принес сборной Украины бронзовую награду чемпионата мира
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На чемпионате мира в Белграде Кулик завоевал бронзу в категории до 72 кг.
Украинец начал выступление с поражения от будущего победителя Али Араслана из Сербии, однако успешно выступил в отрадном турнире. В схватке за бронзу Андрей Кулик победил Ибрагима Ганема из Франции – 4:3.
Для 24-летнего украинца этот ЧМ был дебютным на взрослом уровне. Он с первой попытки получил награду, ставшую для сборной Украины первой на нынешнем чемпионате мира
Чемпионат мира-2022
Греко-римская борьба
11 сентября
Белград, Сербия
Вес до 72 кг
1. Али Араслан (Сербия)
2. Улве Ганизаде (Азербайджан)
3. Андрей Кулик (Украина)
3. Сельджук Джан (Турция)
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