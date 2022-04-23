Деблокада Мариуполя пока невозможна. Сейчас мы предлагаем гуманитарное решение этого вопроса, - Зеленский
Владимир Зеленский сообщил ситуацию в Мариуполе и возможность деблокады города
Об этом он сообщил на пресс-конференции.
По его словам, 23 апреля россияне обстреливают Украину по разным направлениям, из разного вооружению. Мариуполь заблокирован и деблокада невозможна.
"Сейчас в Мариуполе сложное окружение. Сегодня один из самых сложных дней. Они стреляют из моря, суши, танков, артиллерии, авиация и т.д. Как только мы туда сможем дойти, мы дойдем, а пока мы предлагаем еще раз, как любые цивилизованные люди, гуманитарное решение этого вопроса – обмен гражданских людей. Мы предлагаем обмен раненых", - сказал президент.
- Президент Владимир Зеленский заверил , что в Грузию вернут украинского посла. Когда Украина будет ощущать поддержку политических лидеров страны.
- Также Владимир Зеленский предостерег российскую сторону от подготовки и проведения так называемых референдумов по созданию "народных республик" во временно оккупированных районах.
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