Дебаты по истребителям для Украины должны проходить за закрытыми дверями, - Рютте
Дебаты по передаче Украине современных истребителей должны проходить за закрытыми дверями, чтобы страны-члены НАТО не попали в прямую конфронтацию с Россией
Об этом сказал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте перед началом саммита ЕС в Брюсселе 9 февраля.
"Такие решения должны приниматься за закрытыми дверями, как это раньше было с гаубицами, с танками, ведь есть много чувствительных вопросов, которые нужно обсудить. Необходимо обеспечить, чтобы не попасть под статью 5 НАТО, в прямую конфронтацию НАТО с Россией. И только когда решения будут приняты, о них можно сообщить миру", - сказал Рютте.
Отвечая на вопрос о танках, политик отметил, что на днях было сделано "громкое объявление" Германией, Данией и Нидерландами по Leopard 1. Напомним, что эти страны объявили о передаче Украине 100 единиц этих танков .
Рютте подчеркнул, что Leopard 2 – "это другая коалиция" и Нидерланды готовы присоединиться к ней, если будет необходимо, но только путем закупки этих танков и передачи их Украине, ведь сейчас у государства Leopard 2 только в аренде.
"Мы можем закупить и передать, но это нужно обсудить с нашими партнерами. Возможно, наши Leopard 2 было бы целесообразнее использовать в Литве или где-либо, дискуссия продолжается", - сказал Рютте.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 9 февраля заявил, что его страна готова передать Украине современные истребители, но сначала это должны сделать те страны-члены НАТО, у которых их больше.
- В конце января экс-глава Пентагона Марк Эспер призвал США как можно быстрее передать Украине истребители и дальнобойные ракеты.
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