Об этом сказал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте перед началом саммита ЕС в Брюсселе 9 февраля.

"Такие решения должны приниматься за закрытыми дверями, как это раньше было с гаубицами, с танками, ведь есть много чувствительных вопросов, которые нужно обсудить. Необходимо обеспечить, чтобы не попасть под статью 5 НАТО, в прямую конфронтацию НАТО с Россией. И только когда решения будут приняты, о них можно сообщить миру", - сказал Рютте.

Отвечая на вопрос о танках, политик отметил, что на днях было сделано "громкое объявление" Германией, Данией и Нидерландами по Leopard 1. Напомним, что эти страны объявили о передаче Украине 100 единиц этих танков .

Рютте подчеркнул, что Leopard 2 – "это другая коалиция" и Нидерланды готовы присоединиться к ней, если будет необходимо, но только путем закупки этих танков и передачи их Украине, ведь сейчас у государства Leopard 2 только в аренде.

"Мы можем закупить и передать, но это нужно обсудить с нашими партнерами. Возможно, наши Leopard 2 было бы целесообразнее использовать в Литве или где-либо, дискуссия продолжается", - сказал Рютте.