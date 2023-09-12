"Де-факто диктатура": в ПАСЕ выразили обеспокоенность возможностью Путина быть президентом бессрочно
Комитет ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека выразил обеспокоенность поправками к конституции РФ, обеспечивающими бессрочное президентство Владимира Путина
Об этом говорится в сообщении на сайте ПАСЕ.
Там напомнили, что внесенные в июле 2020 года поправки, в частности отмена ограничений на президентские сроки , позволили президенту Владимиру Путину оставаться в должности до 2036 года, пока ему исполнится 83 года.
"Подавляющая власть президента, являющаяся результатом чрезвычайно длительного срока пребывания в должности, в сочетании с отсутствием каких-либо систем сдерживаний и противовесов, таких как сильный парламент, независимая судебная система, свободные СМИ и активное гражданское общество, превратили Российскую Федерацию в де-факто диктатуру", – заявили парламентарии.
Комитет единогласно одобрил проект резолюции на основе отчета, подготовленного Питером Омцигтом (Нидерланды, ЕНП/ХД), и отметил, что освобождение от ограничения срока действия для действующего президента нарушает международное право.
Российская агрессия против Украины и ее последствия демонстрируют, что диктатуры "составляют угрозу международному миру и безопасности, а также территориальной целостности и политической независимости соседей", поэтому важно восстановление демократии, отметили в комитете.
Также комитет подтвердил свою поддержку будущего специального международного трибунала для привлечения российского руководства, включая президента Путина, к ответственности за аннексию Крыма, войну на Донбассе и уничтожение самолета МН17 в 2014 году.
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