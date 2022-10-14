Де Дзерби, покинувший "Шахтер" из-за войны, заговорил о возвращении
Главный тренер английского "Брайтона" Роберто Де Дзерби заявил о желании вернуться в донецкий "Шахтер" по окончании войны
Об этом сообщает Sky Sports.
"Для меня это все еще открытая рана. Было очень тяжело покидать "Шахтер". После того как я покину "Брайтон", я хочу снова стать тренером "Шахтера". Однажды я хочу вернуться. То, как все закончилось было очень грустно и несправедливо. Мне больно из-за того, что места неподалеку от того, где я жил, все еще под бомбежкой. Больно, что мои бывшие игроки не могут вернуться домой, когда я сейчас здесь, в АПЛ", - сказал Де Дзерби.
43-летний Роберто Де Дзерби возглавлял "Шахтер" с мая 2021 года. Под руководством итальянца команда провела 30 матчей, одержала 20 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений.
Вместе с "Шахтером" Де Дзерби завоевал Суперкубок Украины. На момент остановки чемпионата Украины из-за полномасштабной российской агрессии "Шахтер" занимал первое место и получил право играть в нынешнем сезоне в групповом раунде ЛЧ.
Также он тренировал итальянские "Фоджу", "Беневенто", "Палермо" и "Сассуоло".
Итальянца в должности главного тренера "Шахтера" заменил хорват Игорь Йовичевич.
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11 июля Роберто Де Дзерби покинул пост главного тренера донецкого "Шахтера".
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19 сентября Де Дзерби возглавил английский "Брайтон".
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