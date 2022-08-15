Об этом информирует Государственное бюро расследований.

"Работники ГБР завершили специальное досудебное расследование в отношении бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимира Сивковича по подозрению в незаконном препятствии проведению акций протеста во время Революции Достоинства", - говорится в сообщении.

После ознакомления стороны защиты с материалами досудебного расследования дело рассмотрит суд.

По версии следствия, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сивкович организовал силовой разгон студентов с Майдана Незалежности в Киеве в ночь на 30 ноября 2013 года.

Для этого он сговорился с экспредседателем КГГА и повлиял на начальника ГУ МВД в его кабинете.

Правоохранители отмечают, что чиновник уговорил правоохранителя приказать милиционерам силой разогнать людей на Майдане Незалежности В результате этого милиция и внутренние войска нанесли телесные повреждения разной тяжести 127 людям. Около 300 участников акции вытеснили от Монумента Независимости и памятника основателям Киева за пределы площади по улицам Институтской, Архитектора Городецкого и Крещатик.

"При этом правоохранители превышали служебные полномочия, применили насилие, использовали специальные средства - такие как дубинки "ПР-73" и "Томфа" и т.д.", - отметили в ДБР.

Владимира Сивковича подозревают в организации незаконного препятствования проведению митингов и превышению власти правоохранителями с применением физического насилия (ч. 3 ст. 27, ст. 340 и ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины). Эксзамглавы СНБО 10 июня 2020 года объявили в международный розыск.

23 июля стало известно, что подозреваемые в сотрудничестве с ФСБ украинские силовики, эксвицепремьер Владимир Сивкович и теперь уже бывший начальник Главного управления СБУ в АР Крым Олег Кулинич пытались влиять на руководящее и среднее звенья Службы безопасности Украины, а также скрывали показания подготовки россиян к вторжение с Крымского полуострова в материковую Украину.

В тот же день бывшему украинскому высокопоставленному чиновнику, представителю команды Виктора Януковича Виктору Сивковичу, ныне скрывающемуся в РФ, сообщили о подозрении в государственной измене.

9 февраля ДБР завершило досудебное расследование в отношении экс-чиновников МВД, которые в 2014 году незаконно ввозили из РФ в Украину гранаты для разгона митингующих на Майдане и разворовали 1 млн грн бюджетных средств во время их растаможки.

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