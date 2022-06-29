ДБР завершило расследование в отношении 6 судей-предателей из Крыма: им грозит до 15 лет заключения
ДБР завершило спецрасследование в отношении 6 судей-предателей Апелляционного суда Крыма, им грозит 12 - 15 лет лишения свободы
Об этом сообщило ДБР в телеграмме .
"Работники ДБР завершили специальное досудебное расследование в отношении шести судей Апелляционного суда Автономной Республики Крым по факту государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Обвинительный акт направлен в суд", - отметили в Бюро.
После российской оккупации Крыма в 2014 году судьи продолжили работу в самопровозглашенных судах Крыма. Они обеспечили работу незаконных органов судебной власти и помогали россиянам вести взрывную деятельность в Украине.
"В целом с начала 2022 года работники ДБР завершили специальное досудебное расследование в отношении четырнадцати судей и одного прокурора Автономной Республики Крым, обвинительные акты направлены в суд", - отметили в ДБР.
Судьям-изменникам грозит заключение на 12 - 15 лет с конфискацией имущества или без нее.
- ДБР разоблачило экспредседателя Совета Министров Крыма Валерия Горбатова, финансирующего "ДНР" и имеющего бизнес с "руководителем" полуострова Сергеем Аксеновым.
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