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ДБР завершило расследование в отношении 6 судей-предателей из Крыма: им грозит до 15 лет заключения

29 июня, 2022 среда
12:05
Криминал ДБР

ДБР завершило спецрасследование в отношении 6 судей-предателей Апелляционного суда Крыма, им грозит 12 - 15 лет лишения свободы

Об этом сообщило ДБР в телеграмме .

"Работники ДБР завершили специальное досудебное расследование в отношении шести судей Апелляционного суда Автономной Республики Крым по факту государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Обвинительный акт направлен в суд", - отметили в Бюро.

После российской оккупации Крыма в 2014 году судьи продолжили работу в самопровозглашенных судах Крыма. Они обеспечили работу незаконных органов судебной власти и помогали россиянам вести взрывную деятельность в Украине.

"В целом с начала 2022 года работники ДБР завершили специальное досудебное расследование в отношении четырнадцати судей и одного прокурора Автономной Республики Крым, обвинительные акты направлены в суд", - отметили в ДБР.

Судьям-изменникам грозит заключение на 12 - 15 лет с конфискацией имущества или без нее.

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