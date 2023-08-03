Об этом сообщила пресс-служба ДБР.

В настоящее время материалы уголовного производства открыты для ознакомления со стороны защиты.

Наличие алкоголя в крови судьи на момент совершения ДТП подтверждено, подчеркнули в ДБР.

Всего за время расследования проведено 18 экспертиз, среди которых судебно-медицинские, химические, технические и другие. Поскольку судья владеет специальными профессиональными знаниями, методиками и богатой судебной практикой рассмотрения правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, во время отбора биологических образцов он попытался исказить их содержание с целью утаивания состояния алкогольного опьянения. Несмотря на это, выводами судебных экспертиз подтверждено содержание алкоголя в предоставленных образцах. Состояние опьянения подтверждено также выводами других экспертиз", - отметили в Бюро.

Следовательно, судью подозревают в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекших за собой смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Что известно о ДТП с нацгвардейцем

В мае правоохранители сообщили о подозрении судье Алексею Тандыру по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб нацгвардеец . Утверждалось, что водитель был в нетрезвом состоянии. Сам судья отрицал , что употреблял алкоголь за рулем.

Печерский районный суд Киева отправил судью Тандыра под стражу до 21 июля без возможности внесения залога. Прокуратура также направила обращение в Высший совет правосудия с представлением о предоставлении согласия на содержание судьи Тандыра под стражей. Позже ВСП отстранил судью Тандыра от совершения правосудия.

19 июня суд рассмотрел апелляцию на решение о мере пресечения Тандыру и оставил подозреваемого в СИЗО .