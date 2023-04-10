ДБР заочно сообщило о подозрении бывшему правоохранителю, работающему в оккупационной администрации Энергодара
ДБР заочно сообщило о подозрении правоохранителю из Запорожской области, который перешел на сторону РФ и помогает оккупантам с транспортными перевозками
Об этом сообщила пресс-служба ДБР.
Согласно сообщению, после начала полномасштабного вторжения РФ мужчина остался в Энергодаре и добровольно согласился на предложение окупантов занимать должность начальника отдела дорожного хозяйства и транспорта управления жилищно-коммунального хозяйства. Там он организует перевозку военных РФ.
"Фигурант также регулярно становится "героем" пропагандистских СМИ. В частности, в эфире новостей он жаловался на украинских командиров, хвалил оккупантов и размышлял о дальнейшей судьбе атомной электростанции – все согласно кремлевским нарративам", - отметили в ДБР.
Мужчине сообщили о подозрении в добровольном занятии должности в незаконном органе власти, созданном на временно оккупированной территории (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины), ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет.
- На Волыни сообщили о подозрении в государственной измене жительнице Волновахского района, работавшей на оккупантов и ставшей председателем так называемой сельской администрации "ДНР".
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