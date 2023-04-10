Об этом сообщила пресс-служба ДБР.

Согласно сообщению, после начала полномасштабного вторжения РФ мужчина остался в Энергодаре и добровольно согласился на предложение окупантов занимать должность начальника отдела дорожного хозяйства и транспорта управления жилищно-коммунального хозяйства. Там он организует перевозку военных РФ.

"Фигурант также регулярно становится "героем" пропагандистских СМИ. В частности, в эфире новостей он жаловался на украинских командиров, хвалил оккупантов и размышлял о дальнейшей судьбе атомной электростанции – все согласно кремлевским нарративам", - отметили в ДБР.

Мужчине сообщили о подозрении в добровольном занятии должности в незаконном органе власти, созданном на временно оккупированной территории (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины), ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет.