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ДБР закончило расследование расстрела Небесной сотни на Майдане: будут судить Януковича и руководителей силовиков

4 октября, 2023 среда
11:31
Криминал Майдан

В суд передали дело экс-чиновников, которые в феврале 2014 года отдавали приказы и применяли военную технику, огнестрельное оружие для насильственного разгона демонстрантов в центре Киева

Об этом информирует пресс-служба .

"Работники ДБР завершили расследование масштабного дела по бывшему руководству государства за организацию разгона и расстрелов демонстрантов 18-20 февраля 2014 года", – говорится в заявлении.

Обвинительный акт направлен в суд.

За совершение этих преступлений привлекают к ответственности бывших чиновников:

  • экс-президента Украины Виктора Януковича;
  • министра внутренних дел Виталия Захарченко;
  • замминистра внутренних дел;
  • руководителя СБУ Александра Якименко;
  • первого заместителя главы СБУ – руководителя Антитеррористического центра Владимира Тоцкого;
  • министра обороны Украины Павла Лебедева;
  • начальника Главного управления – командующего внутренними войсками МВД Украины Станислава Шуляка;
  • и.о. начальника ГУМВД Украины в Киеве Валерия Коряка;
  • заместителя начальника ГУМВД Украины – начальника милиции общественной безопасности;
  • командира ПМОП "Беркут" при ГУМВД Украины в г. Киеве.

Установлено, что за организацию с 18 по 20 февраля 2014 года незаконного препятствования проведению собраний, митингов и демонстраций, превышение работниками правоохранительных органов служебных полномочий, умышленные убийства и покушения, причинение умышленных тяжких телесных повреждений, а также организацию террористического акта привлечены к ответственности бывший президент и руководители силового блока

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По данным ДБР, правоохранители применяли без законных оснований и с нарушением законодательства специальные средства, военную технику, огнестрельное оружие для насильственной реакции и разгона демонстрантов в центре Киева и прекращение акций протеста. Также чиновники организовали штурм Майдана под видом "антитеррористической операции", а утром 20 февраля приказали расстреливать митингующих.

Такое поведение бывших президента и руководителей правоохранительных органов привело к массовым жертвам среди участников акций протеста в центральной части Киева, в том числе к смерти 67 гражданских лиц. Всего пострадали 887 человек и 132 правоохранителя. Нанесен имущественный ущерб на сумму более 16 миллионов гривен.

Во избежание ответственности экс-чиновники сбежали из Украины, следственным судьей в отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Это уголовное производство объединяет 1019 эпизодов уголовного препятствования акциям протеста и насчитывает 1878 томов собранных материалов.

Досудебным расследованием также установлено, что бывшие глава СБУ и командующий внутренними войсками МВД Украины после распада СССР служили в вооруженных силах Российской Федерации, получили гражданство врага, имели допуск и доступ к военной и государственной тайне РФ, присягнули на верность ее народу и получали все виды обеспечения в вооруженных силах.

Учитывая, что часть обвиняемых находится на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, они будут арестованы и переданы суду сразу после освобождения этих территорий Вооруженными Силами Украины.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Что известно о расследовании расстрела Небесной сотни на Майдане

Расстрел Небесной сотни произошел 18-20 февраля 2014 года, когда силовики и титушки применяли насилие и огнестрельное оружие против протестующих в центре Киева.

В декабре 2019 года пятерых подозреваемых беркутовцев передали на обмен пленными с так называемыми "Д/ЛНР". Это вызвало возмущение среди родственников погибших и пострадавших на Майдане. Два из них – Тамтура и Маринченко – вернулись в Украину и продолжают участвовать в судебном процессе. Трое других – Аброськин, Зиновьев и Янисевич – находятся в России или на временно оккупированных территориях.

1 февраля 2022 года ДБР сообщил о заочном аресте бывшего начальника охраны экс-президента Виктора Януковича, который помог последнему незаконно выехать в Россию. А затем Государственное бюро расследований вызывает 9 февраля на допрос экс-президента Виктора Януковича для получения подозрения.

1 декабря сообщалось, что экс-начальника ГАИ будут судить за организацию незаконного препятствования проведению митингов, в частности Автомайдана, а также за подделку документов. Позже, 26 декабря, стало известно, что бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сивковича будут судить за разгон студенческого Майдана.

20 февраля 2023 года адвокат семей Майдана Тытыч заявил, что у большинства преступлений истекли сроки привлечения к ответственности, суды умышленно допускали нарушения. А 27 февраля сообщалось, что экс-командира спецроты киевского "Беркута" будут судить за массовые расстрелы активистов Майдана 20 февраля 2014 года.

9 мая этого года стало известно, что в Украине будут заочно судить беглецов из руководства МВД Украины, которые были причастны к незаконным поставкам спецсредств и их использованию для подавления протестов в феврале 2014 года.

Несмотря на войну, за 2022 год по делу Майдана было поставлено в известность о подозрении бывшему заместителю главы МВД и получены разрешения на досудебное расследование в отношении экс-президента, бывшего заместителя секретаря СНБО и главы управления ГАИ.

По делам Майдана за год были получены разрешения суда на осуществление специального досудебного расследования в отношении 26 подозреваемых, среди них 2 высокопоставленных должностных лица – бывшие президент Украины и заместитель Секретаря СНБО Украины, 14 правоохранителей, из которых 1 прокурор, а также 10 гражданских лиц.

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