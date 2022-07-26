ДБР задержало на взятке чиновника из департамента транспорта Киевсовета
Государственное бюро расследований вместе со столичной прокуратурой задержали одного из заместителей директора департамента транспорта КГГА на вымогательстве взятки
Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.
По его словам, сегодня сотрудники ДБР совместно с прокуратурой задержали на вымогательстве взятки одного из заместителей директора департамента транспорта.
"Спасибо за профессиональную и оперативную работу правоохранителям. Сегодня ДБР совместно с прокуратурой города задержало на требовании взятки одного из заместителей директора департамента транспорта. Городские власти и дальше готовы сотрудничать с правоохранительными органами для предотвращения и борьбы с коррупцией. Мы постоянно передаем материалы внутренних аудитов КГГА и сотрудничаем с правоохранителями", – написал Кличко.
Мэр Киева отметил, что пока взяточником занимаются правоохранительные органы и будет продолжаться расследование, чиновник безотлагательно отстранят от исполнения обязанностей.
"Досадно, что когда наши защитники дерутся и гибнут за Украину, есть те, кто в тылу не работает на победу, а, как крыса, ворует у города и у государства. Это – измена и ослабление Украины. И особенно во время военного" состояния наказания за такие преступления должно быть самым строгим", – подчеркнул Кличко.
- 26 июля САП сообщила, что бывшего председателя АРМА заключили под стражу с правом на залог более чем в 3 миллиона.
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