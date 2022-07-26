Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.

По его словам, сегодня сотрудники ДБР совместно с прокуратурой задержали на вымогательстве взятки одного из заместителей директора департамента транспорта.



"Спасибо за профессиональную и оперативную работу правоохранителям. Сегодня ДБР совместно с прокуратурой города задержало на требовании взятки одного из заместителей директора департамента транспорта. Городские власти и дальше готовы сотрудничать с правоохранительными органами для предотвращения и борьбы с коррупцией. Мы постоянно передаем материалы внутренних аудитов КГГА и сотрудничаем с правоохранителями", – написал Кличко.



Мэр Киева отметил, что пока взяточником занимаются правоохранительные органы и будет продолжаться расследование, чиновник безотлагательно отстранят от исполнения обязанностей.



"Досадно, что когда наши защитники дерутся и гибнут за Украину, есть те, кто в тылу не работает на победу, а, как крыса, ворует у города и у государства. Это – измена и ослабление Украины. И особенно во время военного" состояния наказания за такие преступления должно быть самым строгим", – подчеркнул Кличко.

26 июля САП сообщила, что бывшего председателя АРМА заключили под стражу с правом на залог более чем в 3 миллиона.

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