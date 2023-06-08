ДБР задержал экс-нардепа и других собственников и топ-менеджеров концерна, работавшего на российский ВПК после вторжения РФ
Работники ДБР задержали владельцев и топ-менеджмент концерна, который снабжал продукцией российский военно-промышленный комплекс даже после вторжения РФ в Украину
Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
По данным следствия, организовал преступную схему экс-нардеп – член Партии Регионов. А деятельность самого концерна была заблокирована в ноябре 2022 года.
Отмечается, что в настоящее время следователи и правоохранители проводят более 30 обысков.
"В частности, у бывшего нардепа среди роскоши в стиле "Пшонка стайл" найдены книги, которые превозносят Россию и пропагандируют ее имперские нарративы, российские знаки отличия и даже комсомольский значок, который заботливо хранился среди ценных вещей", - говорится в сообщении.
Также у некоторых подозреваемых были обнаружены паспорта России и договоры с Российской Федерацией.
"В состав преступной организации вошли по меньшей мере 14 человек, из числа близких родственников экснардепа, менеджмента промышленно-инновационной группы компаний и граждан России", - отметили в ДБР.
С 2014 года промышленно-инновационная группа компаний снабжала высокоэффективными компонентами, узлами и деталями для пневматического оборудования государственным российским компаниям. Эта поставленная продукция использовалась в военной сфере, в частности военно-промышленном комплексе России, включая Донецкое и Запорожское направления.
Известно, что концерн занимал второе место в списке поставщиков товаров для российских компаний, экспортируя 95% выпускаемой продукции из Украины. С 24 февраля 2022 года общая стоимость поставленных комплектующих в РФ составляла не менее 160 млн грн.
После полномасштабного вторжения владельцы концерна продолжили сотрудничество с агрессором, организовав поставки через контролируемые иностранные и российские фирмы-посредники. Именно эти компании отправляли "заказ" украинскому производителю, прикидывая их для нужд третьей стороны.
- Напомним, что ДБР сообщило о подозрении руководителю главного управления Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Хмельницкой области из-за "сделки" с землей.
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