ДБР вызвало Лероса на допрос 1 декабря, нардеп считает это попыткой помешать ему быть в Раде во время выступления Зеленского

Повестку о вызове на допрос Лерос обнародовал в Facebook.



Нардепа вызывают в качестве подозреваемого по делу так называемых "пленок Ермака".



Лерос заявил, что его авдокаты не могут присутствовать 1 декабря, поэтому попросили перенести допрос, однако, по словам Лероса, "получили ответные угрозы".



На покорение нардепа ДБР вызывает его, чтобы помешать присутствовать в Верховной Раде во время выступления президента Владимира Зеленского.



"С**и из ДБР специально вызывают меня на допрос на 1 декабря, чтобы я не присутствовал на послании Зеленского! Мои адвокаты в этот день не могут присутствовать, у них в то время другие суды. Они попросили перенести допрос, на что получили в ответ угрозы. Это препятствие депутатской деятельности! Следователь мог меня вызвать в любой другой день или хотя бы во второй половине дня. Репрессии Зеленского продолжаются", - написал Лерос.

Напомним, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос в субботу, 29 марта 2020 года, выложил в свободный доступ видео , на которых якобы брат главы ОП Андрея Ермака - Денис Ермак - обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности.

Андрей Ермак 29 марта заявил, что подает заявления в СБУ и ДБР через видео, распространенное народным депутатом от "Слуги народа" Гео Леросом.

Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал новые видео разговоры .

Впоследствии Денис Ермак опроверг информацию о том, что обсуждал с кем-либо назначение на государственные должности.

12 ноября Леросу вручили подозрение и ходатайство о мере пресечения в виде домашнего ареста из-за того, что он не опроверг сообщение о "пленках Ермака".