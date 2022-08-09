Об этом информирует в телеграмме Государственное бюро расследований .

"ДБР вернуло военным украденные у них комплектующие в автоматизированный комплекс разведки СН-4003", - говорится в сообщении.

Известно, что в 2019 году у 25-й отдельной Сичеславской воздушно-десантной бригады ВСУ похитили комплекс разведки. Злоумышленники продали прибор, а в документах указали, что он сгорел в январе 2019 года во время пожара в Луганской области.

Оказалось, что комплекс был похищен из воинской части накануне. Лазерный прибор обнаружили у человека, который скрывал его длительное время. Цена прибора на тот момент – почти 550 тыс. гривен.

"В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 410 (Похищение военного имущества, в условиях особого периода) УК Украины. время пожара", - добавили в ДБР.

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