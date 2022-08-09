ДБР вернуло украинским военным похищенный в 2019 году лазерный прибор разведки
Правоохранители вернули ВСУ похищенный в 2019 году лазерный прибор, входящий в автоматизированный комплекс разведки
Об этом информирует в телеграмме Государственное бюро расследований .
"ДБР вернуло военным украденные у них комплектующие в автоматизированный комплекс разведки СН-4003", - говорится в сообщении.
Известно, что в 2019 году у 25-й отдельной Сичеславской воздушно-десантной бригады ВСУ похитили комплекс разведки. Злоумышленники продали прибор, а в документах указали, что он сгорел в январе 2019 года во время пожара в Луганской области.
Оказалось, что комплекс был похищен из воинской части накануне. Лазерный прибор обнаружили у человека, который скрывал его длительное время. Цена прибора на тот момент – почти 550 тыс. гривен.
"В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 410 (Похищение военного имущества, в условиях особого периода) УК Украины. время пожара", - добавили в ДБР.
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