ДБР: суд арестовал только принадлежащие Порошенко части "5 канала" и "Прямого"
Представитель ДБР Татьяна Сапьян сообщила, что Печерский райсуд Киева арестовал только те части телеканала "Прямой" и "5 канала", которые принадлежат экс-президенту Петру Порошенко
Об этом она заявила на брифинге в понедельник, 10 января.
Суд арестовал имущество, которое, согласно Государственному реестру вещных прав на недвижимое имущество и Единому реестру юридических лиц, принадлежит ему на правах собственности. Это объекты недвижимости, корпоративные права и прочее. В СМИ появилась информация, что суд арестовал активы телеканалов "5 канал" и "Прямой", владельцем которых является медиахолдинг "Свободные медиа". ДБР заявляет, что эта информация манипулятивная и не соответствует действительности. Оба канала могут свободно продолжать свою работу. Арест на корпоративные права на указанные каналы и их активы не налагался и каких-либо ограничений их деятельности не произошло”, - сказала Сапьян.
По ее словам, согласно решению суда арестованы те доли в уставном капитале ООО и дочернего предприятия, бенефициарным собственником которых является Петр Порошенко.
Представитель ДБР добавила, что арест - не отчуждение, поэтому ограничения деятельности "5 канала" и телеканала "Прямой" не произошло.
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