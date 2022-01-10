ДБР: суд арестовал только принадлежащие Порошенко части "5 канала" и "Прямого"

Об этом она заявила на брифинге в понедельник, 10 января.



Суд арестовал имущество, которое, согласно Государственному реестру вещных прав на недвижимое имущество и Единому реестру юридических лиц, принадлежит ему на правах собственности. Это объекты недвижимости, корпоративные права и прочее. В СМИ появилась информация, что суд арестовал активы телеканалов "5 канал" и "Прямой", владельцем которых является медиахолдинг "Свободные медиа". ДБР заявляет, что эта информация манипулятивная и не соответствует действительности. Оба канала могут свободно продолжать свою работу. Арест на корпоративные права на указанные каналы и их активы не налагался и каких-либо ограничений их деятельности не произошло”, - сказала Сапьян.



По ее словам, согласно решению суда арестованы те доли в уставном капитале ООО и дочернего предприятия, бенефициарным собственником которых является Петр Порошенко.



Представитель ДБР добавила, что арест - не отчуждение, поэтому ограничения деятельности "5 канала" и телеканала "Прямой" не произошло.