ДБР разоблачило трех дезертиров, работающих на ПВО оккупантов в Крыму
ДБР завершили расследование в отношении 3 крымских военнослужащих, вошедших в состав оккупационных войск и обеспечивающих противовоздушную оборону полуострова
Об этом сообщила пресс-служба ДБР.
"Командир стартовой батареи зенитно-ракетного дивизиона, старший инженер службы ракетно-артиллерийского вооружения, командир радиотехнической батареи зенитного ракетного дивизиона изменили присяге, получили паспорта граждан России и начали нести службу в рядах вражеской армии", - говорится в тексте прессслужбы.
ДБР отмечает, что предатели не только работают на вражеские войска, но и регулярно появляются в пропагандистских сюжетах российских СМИ.
Бывшим военным грозит до 15 лет лишения свободы за дезертирство и государственную измену.
"Материалы этих уголовных производств станут еще одним доказательством военной агрессии России против Украины для международных правовых институций", - утверждают в ДБР.
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