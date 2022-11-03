Об этом сообщила пресс-служба ДБР.

"Командир стартовой батареи зенитно-ракетного дивизиона, старший инженер службы ракетно-артиллерийского вооружения, командир радиотехнической батареи зенитного ракетного дивизиона изменили присяге, получили паспорта граждан России и начали нести службу в рядах вражеской армии", - говорится в тексте прессслужбы.

ДБР отмечает, что предатели не только работают на вражеские войска, но и регулярно появляются в пропагандистских сюжетах российских СМИ.

Бывшим военным грозит до 15 лет лишения свободы за дезертирство и государственную измену.

"Материалы этих уголовных производств станут еще одним доказательством военной агрессии России против Украины для международных правовых институций", - утверждают в ДБР.

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