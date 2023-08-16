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ДБР разоблачило масштабную схему заработка на "липовых" медицинских справках в Николаевской области

16 августа, 2023 среда
15:51
Криминал

В Николаевском областном центре психического здоровья работники ДБР разоблачили масштабную схему заработка на оформлении «липовых» медицинских справок о непригодности к военной службе

Об этом сообщает Государственное бюро расследований .

Следствие выяснило, что организатором "бизнеса" является директор медицинского учреждения, привлеченные к сделке подчиненные ему врачи, производившие необходимые справки, и правоохранитель, занимавшийся подбором клиентов.

Медицинские документы с вымышленными психическими болезнями, которые в дальнейшем становились основанием для снятия с военного учета в районных военкоматах, стоили 1,5 тыс. долларов США, сообщает ДБР.

По данным следствия, ежемесячно фигуранты оформляли таких фиктивных документов более чем на 100 тыс. долларов США.

Сотрудники ДБР задержали правоохранителя «на горячем», во время передачи медсправок и получения за них платы.

Решается вопрос о сообщении директору областного центра психического здоровья и правоохранителю о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом), санкция за которую предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

ДБР отчитывается, что по месту работы и проживания фигурантов проведены обыски, в ходе которых изъяты документы и средства коммуникации, подтверждающие факты противоправной деятельности.

Также устанавливаются другие участники схемы, в том числе врачи, непосредственно выписывающие справки. гроші

Фото: ДБР

 

Примечание: Статья 62. Лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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