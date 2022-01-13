ДБР разоблачило экс-нардепа на мошенничестве: предлагал "решить вопрос" за $17 тыс.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.



"По предварительной информации экс-нардеп пообещал помочь гражданину, действовавшему в интересах аграрного предприятия. Он гарантировал, что за $17 тыс. "решит вопрос" о получении положительного заключения по оценке влияния на окружающую среду Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины", - сообщили в пресс-службе.



Первую часть средств, а именно $2 тыс. советник получил во время контролируемой передачи. Вторую часть, $15 тыс., он пытался получить 13 января. Во время передачи денег ГБР задержало экс-нардепа.







Предварительно фигуранта дела подозревают в мошенничестве, совершенном в крупных размерах по ч.3 ст.190 Уголовного кодекса Украины.



"В настоящее время проводятся обыски по месту работы и проживания фигуранта, а также в помещении субъекта хозяйственной деятельности, предоставляющего услуги по оформлению и подаче документов для получения заключений по оценке воздействия на окружающую среду", - говорится в сообщении.











Также ГБР проверяет причастность к делу должностных лиц Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов и Государственной экологической инспекции.

Как сообщалось ранее, НАБУ разоблачило работника Офиса генпрокурора на попытке получить взятку в $150 тыс.