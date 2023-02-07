ДБР разоблачило 46 российских артиллеристов, которые летом обстреливали Харьков

Об этом сообщили в ДБР .

Документы, принадлежавшие 138-й мотострелковой бригаде ВС РФ, обнаружили в одном из домов, где размещался штаб российской армии. Они указывают, что именно это подразделение, половина солдат которого – срочники, в начале полномасштабного вторжения перебросили с полигона Курской области для продвижения на Харьков.

Военнослужащие этой бригады в июне - июле 2022 года обстреливали Харьков, в том числе жилмассив Северной Салтовки в Киевском районе. Удары наносили из "градов", 152-мм самоходной установки "Акация" и другой дальнобойной артиллерии.

С помощью найденных документов удалось идентифицировать не только 46 российских солдат 138-й бригады, но и номера закрепленного за ними оружия, рапорты и много другой информации, полезной для следствия. Все документы передали в СБУ для дальнейшего изучения.