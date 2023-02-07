ДБР разоблачило 46 российских артиллеристов, которые летом обстреливали Харьков
Сотрудники Государственного бюро расследований обнаружили на территории Харьковщины российские документы, с помощью которых идентифицировали 46 вражеских артиллеристов, обстреливавших Харьков
Об этом сообщили в ДБР .
Документы, принадлежавшие 138-й мотострелковой бригаде ВС РФ, обнаружили в одном из домов, где размещался штаб российской армии. Они указывают, что именно это подразделение, половина солдат которого – срочники, в начале полномасштабного вторжения перебросили с полигона Курской области для продвижения на Харьков.
Военнослужащие этой бригады в июне - июле 2022 года обстреливали Харьков, в том числе жилмассив Северной Салтовки в Киевском районе. Удары наносили из "градов", 152-мм самоходной установки "Акация" и другой дальнобойной артиллерии.
С помощью найденных документов удалось идентифицировать не только 46 российских солдат 138-й бригады, но и номера закрепленного за ними оружия, рапорты и много другой информации, полезной для следствия. Все документы передали в СБУ для дальнейшего изучения.
- Жителю Харьковщины сообщили о подозрении в добровольном занятии должности в незаконном правоохранительном органе, созданном на временно оккупированной территории.
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