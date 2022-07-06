ДБР разоблачило 400 заведений игровых автоматов, работавших во время войны под прикрытием правоохранителей

Об этом сообщило Государственное бюро расследований по телеграммам.

"До 24 февраля 2022 года на территории страны работало около 400 незаконных игорных заведений... ДБР провело более 115 одновременных обысков по местам жительства организаторов незаконного бизнеса, офисных помещениях, которые обеспечивали деятельность незаконных игорных заведений, и в работающих залах для азартных игр", – отметили в Бюро.

По оперативной информации ДБР больше всего незаконных игорных заведений было в Киеве и Одессе, средний месячный оборот которых составил 300 млн грн.

Как отмечают работники Бюро, владельцы игорного бизнеса платили деньги сотрудникам правоохранительных органов во избежание препятствования незаконной деятельности.

В настоящее время решаются вопросы уведомления о подозрении всем участникам правонарушения.

Ранее сообщалось, что ДБР завершило спецрасследование в отношении 6 судей-предателей Апелляционного суда Крыма, им грозит 12 – 15 лет лишения свободы

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