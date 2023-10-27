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Обновлено

В ГБР объяснили причину обысков в помещениях столичных ТЭЦ

27 октября, 2023 пятница
16:14
Криминал

Государственное бюро расследований в пятницу, 27 октября, проводит обыски в помещениях киевских ТЭЦ, являющихся объектами критической инфраструктуры, по факту злоупотребления должностных лиц при ремонте энергетического оборудования

В ДБР объяснили причины проведения обысков.

В ведомстве отметили, что они происходят в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебными полномочиями работниками коммунальных предприятий во время ремонта оборудования ТЭЦ, разрушенного обстрелами, и служебного подлога, повлекшего тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 УК Украины).

"В частности, проверяется информация о выводе выделенных на ремонт денег на счета предприятия с признаками фиктивности для последующего обналичивания и присвоения. Проверяется также информация, что сами работы, согласно заключенным в 2022 году договорам, фактически не выполнялись", - говорится в сообщении .

Как отметили в ГБР, обыски проводятся для изъятия документов о допуске на объекты работников и техники подрядчика в 2022-2023 годах. Также им необходима бухгалтерская документация с результатами выполнения работ.

В ГБР отметили, что обыски происходят и у подрядчика.

Об обысках в помещениях столичных ТЭЦ формировала Киевская городская государственная администрация.

"Следователи пытаются зайти на режимные энергетические объекты, доступ к которым законодательно ограничен в условиях военного положения. Также работники бюро осуществляют видеосъемку на энергетических объектах, грубо нарушая нормы безопасности, ведь сейчас энергетическая инфраструктура является главной мишенью врага", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дело ГБР не касается непосредственно деятельности КП "Киевтеплоэнерго".

Постановление на проведение обыска не включает адреса физического местонахождения энергетических объектов. Поэтому причина визита следователей на Киевские ТЭЦ непонятна.

Предприятие отмечает, что обыски создают угрозу для нарушения технологического процесса производства электроэнергии и тепла: "Киевские ТЭЦ являются стратегически важными объектами критической инфраструктуры, от работы которых зависит не только жизнедеятельность столицы, но и функционирование всего энергетического комплекса Украины".

Кроме этого, в сообщении говорится, что КП "Киевтеплоэнерго" готово сотрудничать со следователями и предоставлять всю необходимую информацию.

  • Напомним, что вчера к исполняющему обязанности городского головы Чернигова Александру Ломаку правоохранители пришли с обысками по поводу незаконного пребывания за границей.
  • В тот же день правоохранители проводили обыски исполняющей обязанности городского головы Юлии Павлик. Также в городе проводилось одновременно еще 12 проверок.
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Енергия
ГБР
новости Киева
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