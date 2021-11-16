Шевченко устроил "разбор полетов" с лидерами "Дженоа"
ДБР проводит обыски у нардепа от ОПЗЖ Кивы из-за стрельбы из автомата
Государственное бюро расследований проводит обыски у нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ильи Кивы по факту стрельбы из автомата
Об этом сообщил в Facebook однопартиец Кивы Вадим Рабинович.
"К народному депутату нашей партии Илье Кивы в 6 утра прибыли проводить обыск", - написал Рабинович.
ДБР в комментарии "Укринформу" сообщило, что обыскивает квартиру Кивы по делу по факту стрельбы из автомата.
Кива в Telegram обвинил власти в давлении на него и попытке "выжать из страны". При этом нардеп назвал себя борцом "за прекращение войны и возобновление братских отношений с Россией".
"Власть хочет выдавить меня из страны как оппозиционного политика, борющегося за прекращение войны и возобновление братских отношений с Россией", - написал Кива.
"К народному депутату нашей партии Илье Кивы в 6 утра прибыли проводить обыск", - написал Рабинович.
ДБР в комментарии "Укринформу" сообщило, что обыскивает квартиру Кивы по делу по факту стрельбы из автомата.
Кива в Telegram обвинил власти в давлении на него и попытке "выжать из страны". При этом нардеп назвал себя борцом "за прекращение войны и возобновление братских отношений с Россией".
"Власть хочет выдавить меня из страны как оппозиционного политика, борющегося за прекращение войны и возобновление братских отношений с Россией", - написал Кива.
- Напомним, 15 октября Кива записал ролик с автоматом в руке. Он произвел несколько выстрелов из автомата, а между тем за его спиной запустили фейерверк. Нардеп заявил, что "празднует" гибель украинского политического деятеля Степана Бандеры, 15 октября 1959 года убитого в Мюнхене.
- 26 октября правоохранители открыли уголовное производство из-за стрельбы Кивы из автоматического оружия.
- 6 ноября Кива выложил в сеть видео, где он стреляет из автомата по портретам проводника ОУН Степана Бандеры и главнокомандующего УПА Романа Шухевича.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Оставьте комментарий
Читайте также:
Киев
+0
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.28
Покупка 26.28Продажа 26.52
-
EUR
Покупка 29.84Продажа 30.25
- Актуальное
- Важное
2021, вторник
16 ноября
13:54
Оператор ГТС: пять городов на границе с Россией останутся без газа в случае прекращения транзита по территории Украины
13:25
ЧМ-2022: Пятов прокомментировал ситуацию перед игрой Украина - Босния и Герцеговина строчками Шевченко
13:15
"Грузинское законодательство этого не предусматривает": Грузия объяснила, почему Денисову не пустили в Саакашвили
13:10
Джо Байден и Си Цзиньпин провели 3,5-часовую встречу: обсудили отношения между странами, изменения климата и Тайвань
11:41
Powerball разыграет 190 миллионов долларов в эту среду. Узнайте, как принять участие из Украины
11:01
Санкции ЕС не остановят ни Лукашенко, ни Путина, - аналитик Института евроатлантического сотрудничества о кризисе на границах
10:51
ЧМ-2020: Петраков "отцепил" от заявки сборной Украины на матч с Боснией и Герцеговиной двух футболистов
10:50
Драма о войне с Россией "Мать Апостолов" получила гран-при и еще три награды на кинофестивале в Италии
10:20
Брать за рога и добивать: Маркевич спрогнозировал счет матча Босния и Герцеговина - Украина в отборе ЧМ-2022
10:15
Миграционный кризис на границах с Беларусью: Меркель поговорила с Лукашенко о предоставлении гуммопомощи беженцам
09:25
ЧМ-2022: Зинченко поделился ожиданиями от матча Финляндия – Франция, от которого зависит судьба сборной Украины
08:55
Сбивание рейса МН17 над Донетчиной: ЕСПЧ перенес рассмотрение дела Украины и Нидерландов против России
07:56
В Нью-Йорке возле консульства РФ провели акцию протеста в поддержку арестованного в Крыму журналиста Есипенко