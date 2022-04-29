ДБР проверяет более 11 тысяч россиян, въехавших в Украину перед войной

Об этом сообщил директор ГБР Алексей Сухачев.



Сотрудники ДБР вместе с СБУ и Нацполицией проводят большой масштаб работы по определению места нахождения таких граждан и проведению соответствующих фильтрационных мероприятий. Ведь эти люди могли способствовать или же до сих пор способствуют спецслужбам России.



"ДБР расследует немало новых дел, в частности, связанных с военной агрессией России и госизменой. Они касаются прежде всего государственной измены со стороны судей, правоохранителей, военнослужащих, отдельных народных депутатов, других должностных лиц. Такие производства есть, и их достаточно много", – добавил директор ДБР.



По его словам, в настоящее время в Бюро на базе Главного следственного управления создано новое подразделение, занимающееся расследованием военных преступлений России.

29 апреля стало известно, что Служба безопасности Украины во Львовской области задержала и депортировала гражданина России, находившегося на территории Украины без разрешительных документов.

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