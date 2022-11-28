ДБР провело обыски на предприятиях "Киевмедпрепарат" и "Артериум" без надлежащих документов и по надуманным поводам, - пресс-служба
ДБР провело обыски предприятий без каких-либо процессуальных документов. Причиной обысков, озвученной работниками ДБР, является якобы причастность компании к коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины)
Об этом говорится в заявлении пресс-службы компании "Артериум".
"Такие поводы и обвинения являются недопустимыми, безосновательными и наносящими существенный вред имиджу и деловой репутации компании – одного из лидеров фармацевтического рынка Украины. Сомнения вызывает также и законность действий ДБР по расследованию преступлений, предусматривающих ответственность по указанной статье УК Украины, поскольку Закон Украины о Государственном Бюро расследований относит к компетенциям и полномочиям ДБР расследование коррупционных преступлений органов государственной власти. Компания "Артериум" убеждена в безосновательности обвинений и докажет свою непричастность", - говорится в заявлении.
В компании добавили, что с первых дней полномасштабной российско-украинской войны "Артериум" помогает военным частям и госпиталям, больницам, оказывая финансовую помощь и передавая лекарственные средства ТМ "Артериум" для лечения и спасения жизни военных и мирных граждан Украины, пострадавших в результате боевых действий, вызванных российской агрессией
"Необходимые медикаменты получили уже около 180 учреждений Украины, а общая сумма благотворительной помощи только лекарствами составляет более 44 млн грн, и эта цифра увеличивается ежедневно. Война унесла жизни уже четырех наших коллег. 68 сотрудников предприятий, объединенных ТМ "Артериум" , защищают нашу страну в рядах ВСУ. Компания уважает и поддерживает их решение, сохраняет их рабочие места, платит им заработную плату, а также оказывает помощь в военных нуждах. С 24 февраля "Артериум" прекратил отгрузку своей продукции в Россию и Беларусь и закрыл в этих странах свои представительства. Мы продолжаем работать, обеспечивая Украину лекарственными средствами и оказывая необходимую помощь. Наша поддержка будет продолжаться столько, сколько потребуется для прекращения военной агрессии Российской Федерации и победы Украины", - написали в пресс-службе.
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