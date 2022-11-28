Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Новости ДБР провело обыски на предприятиях "Киевмедпрепарат" и "Артериум" без надлежащих документов и по надуманным поводам, - пресс-служба

ДБР провело обыски на предприятиях "Киевмедпрепарат" и "Артериум" без надлежащих документов и по надуманным поводам, - пресс-служба

28 ноября, 2022 понедельник
15:41
Новости

ДБР провело обыски предприятий без каких-либо процессуальных документов. Причиной обысков, озвученной работниками ДБР, является якобы причастность компании к коллаборационной деятельности (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины)

Об этом говорится в заявлении пресс-службы компании "Артериум".

"Такие поводы и обвинения являются недопустимыми, безосновательными и наносящими существенный вред имиджу и деловой репутации компании – одного из лидеров фармацевтического рынка Украины. Сомнения вызывает также и законность действий ДБР по расследованию преступлений, предусматривающих ответственность по указанной статье УК Украины, поскольку Закон Украины о Государственном Бюро расследований относит к компетенциям и полномочиям ДБР расследование коррупционных преступлений органов государственной власти. Компания "Артериум" убеждена в безосновательности обвинений и докажет свою непричастность", - говорится в заявлении.

В компании добавили, что с первых дней полномасштабной российско-украинской войны "Артериум" помогает военным частям и госпиталям, больницам, оказывая финансовую помощь и передавая лекарственные средства ТМ "Артериум" для лечения и спасения жизни военных и мирных граждан Украины, пострадавших в результате боевых действий, вызванных российской агрессией

"Необходимые медикаменты получили уже около 180 учреждений Украины, а общая сумма благотворительной помощи только лекарствами составляет более 44 млн грн, и эта цифра увеличивается ежедневно. Война унесла жизни уже четырех наших коллег. 68 сотрудников предприятий, объединенных ТМ "Артериум" , защищают нашу страну в рядах ВСУ. Компания уважает и поддерживает их решение, сохраняет их рабочие места, платит им заработную плату, а также оказывает помощь в военных нуждах. С 24 февраля "Артериум" прекратил отгрузку своей продукции в Россию и Беларусь и закрыл в этих странах свои представительства. Мы продолжаем работать, обеспечивая Украину лекарственными средствами и оказывая необходимую помощь. Наша поддержка будет продолжаться столько, сколько потребуется для прекращения военной агрессии Российской Федерации и победы Украины", - написали в пресс-службе.

Читайте также:
ракетний удар по рівненщині
Автор Антин Борковский
27 ноября, 2022 воскресенье
Если Россия будет продолжать ракетные удары, то в Украине наступит гуманитарный кризис – эксперт Гендельман
"Зернова ініціатива"
27 ноября, 2022 воскресенье
Из одесских портов вышли еще 7 судов с зерном для Азии и Европы
На ЧС-2022 прапор України переплутали із прапором ЛГБТ
26 ноября, 2022 суббота
"Индусы, одним словом": журналист рассказал, как на ЧМ-2022 флаг Украины перепутали с флагом ЛГБТ
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.64
    Покупка 39.64
    Продажа 40.38
  • EUR
    Покупка 40.12
    Продажа 41.24
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
28 ноября
17:12
Спецслужбы Нидерландов: угроза со стороны России и Китая растет
17:11
УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после 15-го тура
17:06
Эксклюзив
Роман Костенко
Противник пытается удерживать левобережье Украины, а ВСУ наносят превентивные удары, - полковник СБУ Костенко
17:04
Украину на передовой защищают около 5 тыс. женщин
17:01
Гана победила Южную Корею на ЧМ-2022 по футболу
16:50
Оккупанты повредили ракетным ударом насосную станцию, которая подает питьевую воду в Николаев
16:49
Расстреляли автомашину с людьми и переехали ее танком: прокуратура расследует военное преступление россиян, совершенное в Херсонской области в марте
16:34
С февраля Россия нанесла по Украине 16 тыс. ракетных ударов, из них 97% - по гражданским объектам, - Резников
16:33
ВОЗ меняет название "обезьянья оспа" на "mpox"
16:28
Обновлено
УПЛ: "Динамо" не смогло обыграть "Металлист 1925", результаты и расписание других матчей 15-го тура
16:25
Эксклюзив
Уже полтора года нет украинского посла в Пекине, но статист там не нужен, – политолог Магда
16:13
Эксклюзив
Перестроить энергосистему быстро и во время войны "под Европу" нереально, - эксперт по энергетике Прокип
16:11
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:09
Зеленский провел заседание Ставки: обсудили обеспечение украинцев связью и доступом к теплу
16:06
OPINION
(Не)естественный страх: откуда растут ноги у фобий вокруг призыва?
15:59
Папа Римский ответил на обвинение в нежелании прямо критиковать Путина за агрессию против Украины
15:52
В Харьковской области эксгумировали 5 тел погибших в результате российской агрессии, среди них двое детей
15:50
Обновлено
На встрече с министрами МИД семи стран Шмыгаль выразил надежду, что банки России полностью отключат от SWIFT
15:38
Сержанту минобороны РФ объявили подозрение за пытки бывших участников АТО в Киевской области
15:31
В ДТЭК заявили, что свет в доме киевлян будут подавать по 2-3 часа дважды в сутки
15:19
Из-за энергетического кризиса скандинавские страны ожидают наплыва беженцев из Украины, - МИД Финляндии
15:15
зерно
Россияне похитили из оккупированного Старобельска 900 тонн украинского зерна
15:14
Мобилизированные в РФ
Оккупанты в Запорожской области готовят полномасштабную мобилизацию украинцев в армию РФ, - мэр Мелитополя
15:13
Эксклюзив
Никакого смысла не существует в каких-либо переговорах с нынешней РФ, - дипломат Харченко
15:13
Эксклюзив
На Бахмутском направлении враг наносит 180-200 ударов в сутки, - Череватый
14:54
В Минцифре объяснили, как снять себя с учета внутренне перемещенных лиц
14:49
Заседание Совета министров ОБСЕ в Польше пройдет без представителя РФ, - Кулеба
14:36
Эстония готовит к отправке генераторы для Украины
14:28
В Херсоне в больницах будут бесплатно выдавать медикаменты
14:21
Морские пехотинцы за сутки уничтожили по меньшей мере 17 оккупантов и два дрона
14:13
В МИД Финляндии заверили, что будут поддерживать Украину, сколько потребуется
14:09
Эксклюзив
В Новой Каховке увеличилось количество российских оккупационных войск, обстреливающих город для пропагандистских видео - мэр Коваленко
14:07
Обновлено
ЧМ-2022: результаты матчей и расписание трансляций 28 ноября
14:01
Сербия и Камерун сыграли в сверхрезультативную ничью на ЧМ-2022
14:01
OPINION
Он убил россиянина, чтобы донести до всего мира правду о Голодоморе
13:58
Посол Польши в НАТО уверяет, что у Альянса нет договоренностей о запрете на тяжелую технику для Украины
13:56
В Николаевской области сократят продолжительность комендантского часа и снимут ограничения на продажу алкоголя
13:51
Эксклюзив
Путин может покинуть оккупированные территории: россиянам уже плевать на Крым, - российский политолог Преображенский
13:49
Зарегистрировано почти 200 заявлений: в Скадовске оккупанты захватывают жилье местных и мародерят
13:31
В МВД заявили, что украинцы должны быть готовы к ракетной атаке РФ "завтра-послезавтра"
Больше статей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV