ДБР: Первым во время Революции Достоинства убили Вербицкого
Следователи ДБР установили, что во время Революции Достоинства первым убили не Сергея Нигояна, как считали ранее, а Юрия Вербицкого
Об этом 21 января сообщил заместитель руководителя управления по делам Майдана ДБР Артем Яблонский во время пресс-конференции "8 годовщина убийства первых Героев Небесной Сотни и фактическое начало российской агрессии", передает Укринформ.
""Кто есть первым убитым? Это - Юрий Вирбицкий или Сергей Нигоян? Но по последним данным, это Юрий Вербицкий", - сказал он.
По словам Бабенко, следователи полностью раскрыли убийство Вербицкого, и к ответственности за это преступление привлечены 19 человек.
"Установлены обстоятельства похищения, истязания, причинения тяжких телесных повреждений и оставления в Бориспольском районе с последующим наступлением смерти", - отметил он.
Бабенко уточнил, что к уголовной ответственности привлекли "титушек", а также двух работников полиции - следователя и оперуполномоченного, организовавших незаконные следственно-розыскные действия.
Так, один из "титушек" приговорен к 9 годам лишения свободы за похищение, пытки и оставление без помощи в опасном состоянии.
Кроме того, в этом производстве восемь человек находятся в розыске, потому что они находятся на временно оккупированной территории или в России. В настоящее время следствие инициирует вопросы их заочного осуждения.
Справка: Юрий Вербицкий – активист Революции Достоинства. Его похитили вместе с нардепом восьмого созыва Игорем Луценко 21 января 2014 года, скончался после пыток.
- Напомним, 6 августа сообщалось, что обвиняемые в похищении активистов Революции Достоинства Игоря Луценко и Юрия Вербицкого могут 7 августа выйти на свободу .
- Правозащитница и адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская заявила , что Дело Сергея Охотника, подозреваемого в организации похищения и убийства львовянина Юрия Вербицкого, умышленно затягивают, ожидая, пока завершится мера пресечения.
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