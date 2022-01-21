ДБР: Первым во время Революции Достоинства убили Вербицкого

Об этом 21 января сообщил заместитель руководителя управления по делам Майдана ДБР Артем Яблонский во время пресс-конференции "8 годовщина убийства первых Героев Небесной Сотни и фактическое начало российской агрессии", передает Укринформ.



""Кто есть первым убитым? Это - Юрий Вирбицкий или Сергей Нигоян? Но по последним данным, это Юрий Вербицкий", - сказал он.



По словам Бабенко, следователи полностью раскрыли убийство Вербицкого, и к ответственности за это преступление привлечены 19 человек.



"Установлены обстоятельства похищения, истязания, причинения тяжких телесных повреждений и оставления в Бориспольском районе с последующим наступлением смерти", - отметил он.



Бабенко уточнил, что к уголовной ответственности привлекли "титушек", а также двух работников полиции - следователя и оперуполномоченного, организовавших незаконные следственно-розыскные действия.



Так, один из "титушек" приговорен к 9 годам лишения свободы за похищение, пытки и оставление без помощи в опасном состоянии.



Кроме того, в этом производстве восемь человек находятся в розыске, потому что они находятся на временно оккупированной территории или в России. В настоящее время следствие инициирует вопросы их заочного осуждения.



Справка: Юрий Вербицкий – активист Революции Достоинства. Его похитили вместе с нардепом восьмого созыва Игорем Луценко 21 января 2014 года, скончался после пыток.

Напомним, 6 августа сообщалось, что обвиняемые в похищении активистов Революции Достоинства Игоря Луценко и Юрия Вербицкого могут 7 августа выйти на свободу .

Правозащитница и адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская заявила , что Дело Сергея Охотника, подозреваемого в организации похищения и убийства львовянина Юрия Вербицкого, умышленно затягивают, ожидая, пока завершится мера пресечения.