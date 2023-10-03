Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией ДБР передало военным вертолет, пытавшийся скрыть экс-руководство "Мотор Сичи"

ДБР передало военным вертолет, пытавшийся скрыть экс-руководство "Мотор Сичи"

3 октября, 2023 вторник
11:42
Война с Россией

Сотрудники Государственного бюро расследований передали украинским военным вертолет Ми-2, который бывшее руководство акционерного общества "Мотор Сич" пыталось скрыть от ВСУ

Об этом информирует пресс-служба .

ДБР арестовало это воздушное судно в июне 2023 года в рамках расследования уголовного производства по препятствованию законной деятельности ВСУ и пособничеству РФ.

Ведомство напомнило об информации о бывшем руководстве "Мотор Сичи", которое, вероятно, умышленно повредило другой вертолет, чтобы не передавать его военным для выполнения боевых задач на фронте.

На фото: вертоліт

Фото: ДБР

В ходе расследования выяснилось, что в мае 2022 года по крайней мере еще один вертолет они приказали подчиненным перегнать сначала в одну из европейских стран, а затем на Ближний Восток: "Все это делалось с целью воспрепятствовать его передаче ВСУ".

Сейчас вертолет вернули в Украину и будут выполнять в боевых дислокациях украинские защитники.

На фото: вертолітНа фото: вертоліт

Фото: ДБР

ДБР работает, чтобы привлечь одного из экскеров "Мотор Сычи" к ответственности.

Что известно об уголовных делах на "Мотор Сичи"

Напомним, в октябре 2022 года бывшего директора предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева задержали по подозрению в госизмене. Известно, что он бесперебойно поставлял российским оккупантам двигатели к вертолетам и самолетам. Также с 2000 года Богуслаев имеет гражданство РФ. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца. 24 октября 2022 года Вячеслав Богуслаев арестован.

4 ноября 2022 стало известно, что по материалам следователей СБУ наложен арест на все имущество президента АО "Мотор Сич" и начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия, которые подозреваются в работе на РФ. В феврале Вячеславу Богуслаеву сообщили о новом подозрении - в содействии деятельности террористической организации "ДНР".

В конце марта ему продлили арест до 27 мая.

10 мая журналисты проект "Схемы" обнародовали письмо-заявление за подписью Богуслаева, в котором бывший глава предприятия "Мотор Сич" попросил включить его в список на обмен с Россией.

26 сентября суд отклонил апелляцию экспрезидента компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева и оставил в силе решение первой инстанции – пребывание под стражей до 22 октября.

Новости
Криминал
Запорожье
военные силы Украины
ГБР
Мотор Сич
Читайте также:
окупанти
30 сентября, 2023 суббота
Израильский военный эксперт объяснил, какие шансы имеет российское наступление
ППО ЗСУ
3 октября, 2023 вторник
Ночная атака РФ: Воздушные силы уничтожили крылатую ракету и 29 "шахедов"
2 октября, 2023 понедельник
Оккупанты получили приказ: боец ВСУ о ситуации на Бахмутском направлении
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.41
    Покупка 37.41
    Продажа 38.19
  • EUR
    Покупка 39.72
    Продажа 40.73
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
3 октября
12:55
Глава МИД Швеции не приехал в Киев на заседание Совета ЕС, потому что забыл паспорт, - СМИ
12:50
Финляндия закрыла одно из своих крупнейших генконсульств в РФ
12:36
пенсия
Бальная система начисления пенсий – это определенная манипуляция. , - эксперт по пенсионным вопросам Коробкин
12:35
Изъята партия комплектующих для вертолетов: Украина конфисковала продукцию предприятия на $5,5 млн
12:33
Минобороны Беларуси объявило о проверке боевой готовности армии
12:28
OPINION
Билан
НБУ сменил валютный режим. Что это значит
12:27
Ученые заявляют, что свет от спутников мешает исследованию космоса с Земли
12:10
Анонс
На Форум Via Carpatia приедут писатели с фронта
12:07
В Украине будут судить военного РФ, который запугивал и насиловал жительницу Херсона во время оккупации
12:05
Обновлено
Приглашение было: министр правительства Польши извинился за обвинения в сторону Киева относительно оборонного форума
12:05
Армения
Парламент Армении ратифицировал Римский устав, обязавшись выполнять решение Международного уголовного суда
12:00
Немецкие исследователи назвали один из признаков глобального потепления, которого мы не замечаем
11:50
СБУ сообщила о подозрении в предательстве военном, который помог РФ захватить единую украинскую субмарину
11:33
В Киеве изменяют систему оплаты проезда в общественном транспорте. Подробности
11:28
Украина нанесла функциональное поражение Черноморскому флоту РФ, - минобороны Британии
11:22
Энциклопедия цвета: в Киеве презентуют выставку живописи Татьяны Яблонской и Николая Глущенко
11:14
Эксклюзив
Сергей Згурец
Згурец назвал два главных направления, которые активно атакует враг
11:09
Обзор
Почему MAGA хочет предать Украину, историческая встреча ЕС в Киеве и посланное предупреждение для России. Акценты мировых СМИ 3 октября
11:09
TikTok тестирует платную подписку без рекламы за $4,99 в месяц
11:01
Инфографика
Курс валют на 3 октября: подорожали ли доллар и евро в обменниках
10:58
Папа Римский оставил открытой возможность благословлять однополые пары
10:46
Подписчики корректировали вражеские обстрелы: в Николаевской области о подозрении сообщили администратору тг-канала
10:45
Цена на нефть Brent снизилась до $89,74 за баррель
10:43
Возле оккупированного Енакиево в Донецкой области поезд наехал на ЗРК с оккупантами: погибли трое военных, - росСМИ
10:36
США и Дания помогут в укреплении кибербезопасности критически важной инфраструктуры Украины
10:32
Достигнута договоренность, которая ускорит транзит украинской агропродукции по территории Польши: подробности
10:20
Россияне заявили о готовности к зиме, но в оккупированных с 2022 года городах Луганщины не сделано ничего, - ОВА
10:00
OPINION
Я понял, что умирать – легко
09:50
Оккупанты обстреляли Херсонщину: пострадал один человек
09:49
В Турции проводят спецоперацию против курдской группировки: задержаны 90 человек
09:41
РФ вывела на боевое дежурство в Черное море 3 корабля: есть ли среди них ракетоносители
09:27
В северных областях усиливают ПВО перед зимой, - Наев
09:19
Иногда бывает достаточно жесткий разговор: глава МВД Клименко рассказал, как проходят заседание Ставки
09:14
Постоянная поддержка Украины является ключевым вопросом, – президент ЕБРР
08:59
Эксклюзив
"Начали активнее применять авиацию": волонтер рассказал об интенсивности обстрелов Херсонщины
08:52
Инфографика
Армия РФ за сутки потеряла 15 танков, 40 артсистем и 360 военных, - Генштаб ВСУ
08:42
Впервые с августа: доллар в РФ стоит свыше 100 рублей
08:42
Эксклюзив
Барабаш: Если у россиян не получается что-то на фронте – они сразу бьют по Авдеевке
08:35
Ночная атака РФ: Воздушные силы уничтожили крылатую ракету и 29 "шахедов"
08:29
Микрочип
США предупредили Китай о планах обновить ограничения на экспорт чипов в октябре, - Reuters
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV