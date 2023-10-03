ДБР передало военным вертолет, пытавшийся скрыть экс-руководство "Мотор Сичи"

Об этом информирует пресс-служба .

ДБР арестовало это воздушное судно в июне 2023 года в рамках расследования уголовного производства по препятствованию законной деятельности ВСУ и пособничеству РФ.

Ведомство напомнило об информации о бывшем руководстве "Мотор Сичи", которое, вероятно, умышленно повредило другой вертолет, чтобы не передавать его военным для выполнения боевых задач на фронте.

Фото: ДБР

В ходе расследования выяснилось, что в мае 2022 года по крайней мере еще один вертолет они приказали подчиненным перегнать сначала в одну из европейских стран, а затем на Ближний Восток: "Все это делалось с целью воспрепятствовать его передаче ВСУ".

Сейчас вертолет вернули в Украину и будут выполнять в боевых дислокациях украинские защитники.

Фото: ДБР

ДБР работает, чтобы привлечь одного из экскеров "Мотор Сычи" к ответственности.

Что известно об уголовных делах на "Мотор Сичи"

Напомним, в октябре 2022 года бывшего директора предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева задержали по подозрению в госизмене. Известно, что он бесперебойно поставлял российским оккупантам двигатели к вертолетам и самолетам. Также с 2000 года Богуслаев имеет гражданство РФ. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца. 24 октября 2022 года Вячеслав Богуслаев арестован.

4 ноября 2022 стало известно, что по материалам следователей СБУ наложен арест на все имущество президента АО "Мотор Сич" и начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия, которые подозреваются в работе на РФ. В феврале Вячеславу Богуслаеву сообщили о новом подозрении - в содействии деятельности террористической организации "ДНР".

В конце марта ему продлили арест до 27 мая.

10 мая журналисты проект "Схемы" обнародовали письмо-заявление за подписью Богуслаева, в котором бывший глава предприятия "Мотор Сич" попросил включить его в список на обмен с Россией.

26 сентября суд отклонил апелляцию экспрезидента компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева и оставил в силе решение первой инстанции – пребывание под стражей до 22 октября.