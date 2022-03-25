ГБР открыло дело против экс-мера Изюма и его пособников, которые способствуют сдаче города
Государственное бюро расследований возбудило уголовные дела по факту государственной измены против бывшего городского головы города Изюма, двух действующих депутатов городского совета и экс-работника полиции
Об этом сообщила пресс-служба бюро .
Установлено, что злоумышленники стали помогать оккупационным войскам.
По данным ГБР, они "сливают" информацию о расположении войск ВСУ, про местных активистов, предпринимателей, участников терробороны и членов их семей.
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Также установлено, что предатели активно занимаются дезинформацией местного населения.
"Тиражируют фейки о якобы сдаче украинскими властями Киева, Харькова и Изюма. Коллаборанты также призывают местных жителей к сотрудничеству с захватчиками", - говорится в сообщении.
Уголовное производство начато по ст. 111 УК Украины (государственная измена).
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