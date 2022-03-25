ГБР открыло дело против экс-мера Изюма и его пособников, которые способствуют сдаче города

Об этом сообщила пресс-служба бюро .

Установлено, что злоумышленники стали помогать оккупационным войскам.



По данным ГБР, они "сливают" информацию о расположении войск ВСУ, про местных активистов, предпринимателей, участников терробороны и членов их семей.



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Также установлено, что предатели активно занимаются дезинформацией местного населения.



"Тиражируют фейки о якобы сдаче украинскими властями Киева, Харькова и Изюма. Коллаборанты также призывают местных жителей к сотрудничеству с захватчиками", - говорится в сообщении.

Уголовное производство начато по ст. 111 УК Украины (государственная измена).