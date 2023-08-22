ДБР обыскивает военно-врачебные комиссии в трех областях в рамках расследования коррупции руководителей

Об этом информирует пресс-служба ДБР .

"Сегодня проходят обыски в ряде военно-врачебных комиссиях Винницкой, Черкасской и Киевской областей. Следственные действия проходят в рамках расследования уголовного производства по фактам незаконного обогащения военнослужащих, занимающих руководящие должности в областных и районных центрах комплектования и социальной поддержки", - говорится в сообщении. .

Сообщается, что в общей сложности установлено 388 человек, которые могут быть незаконно освобождены от военной службы по решению ВЛК.

Правоохранители изымают медицинскую документацию, которая может подтвердить факты подделки документов по поводу непригодности к военной службе.

В течение прошлой недели ДБР провел 15 обысков в военкоматах Одесской и Николаевской областях, а также Херсонском и Бериславском районных Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Заведения проверяются на возможные коррупционные действия персонала во время мобилизации, незаконное освобождение от призыва офицеров запаса и других военнообязанных.

Фото: ДБР

По предварительным данным, военные часто злоупотребляли своим положением и сбрасывали с учета офицеров запаса без оснований. В настоящее время троим работникам ТЦК объявлено о подозрениях.

Уголовные производства возбуждены по ряду статей, в том числе за превышение военным должностным лицом власти, совершенное в условиях военного положения.

Примечание : в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Что известно об открытых делах в отношении работников военкоматов

26 июля рабочие группы минобороны получили более 2,3 тыс. обращений от граждан по поводу коррупции в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Государственное бюро расследований объявило 21 подозрение.

Правоохранители во время почти сотни обысков в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки 11 областей Украины обнаружили схему избегания призыва на военную службу.

Правоохранители сообщают , что должностные лица одного из учебных центров подготовки подразделений Национальной гвардии начисляли себе и подчиненным ежемесячную доплату в 100 тыс. грн, предусмотренную за непосредственное участие в боевых действиях.

3 августа Государственное бюро расследований задержало чиновника КМВА, подозреваемого в организации схемы вывоза мужчин за границу по справкам о непригодности к военной службе.

Служба безопасности задержала в Полтавской области руководителя одного из военкоматов, его обвиняют в получении взятки. Также правоохранители объявили подозрения двум чиновникам Черкасской области, которые якобы продавали поддельные справки об инвалидности для выезда мужчинам за границу.

5 августа в Киеве Государственное бюро расследований и офис генпрокурора задержали и сообщили о подозрении начальнику Голосеевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ему грозит лишение свободы до 9 лет.

7 августа руководитель районного ТЦК Полтавщины получил подозрение в жестоком избиении подчиненного в полночь под его домом с двумя коллегами.

9 августа стало известно, что главу одного из киевских районных Территориальных центров комплектования и социальной поддержки подозревают в коррупции.

В Черкасской области трем лицам, которые, вероятно, брали взятку за оформление призывника на военный учет, объявлено о подозрении. Среди них – сотрудник территориального центра комплектования и медик.