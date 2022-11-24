Об этом сообщает сайт ДБР.

"Женщина организовывала работу оккупационного органа на территории города, участвовала в создании пропагандистских материалов для российских СМИ, оправдывала войну против Украины в интервью российским пропагандистам", - говорится в сообщении.

Коллаборантке заочно сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины), санкция статьи предусматривает лишение свободы до пожизненного с конфискацией имущества.

Ранее в Херсоне задержали коллаборанта , который "выбивал" голоса за присоединение к России.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb