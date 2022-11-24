ДБР объявило подозрение в госизмене главе оккупационной "полиции" Купянска
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене экс-работнице правоохранительных органов Купянска, которая во время оккупации возглавила подконтрольную россиянам "полицию"
Об этом сообщает сайт ДБР.
"Женщина организовывала работу оккупационного органа на территории города, участвовала в создании пропагандистских материалов для российских СМИ, оправдывала войну против Украины в интервью российским пропагандистам", - говорится в сообщении.
Коллаборантке заочно сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины), санкция статьи предусматривает лишение свободы до пожизненного с конфискацией имущества.
Ранее в Херсоне задержали коллаборанта , который "выбивал" голоса за присоединение к России.
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