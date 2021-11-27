ДБР объявило подозрение главе киевского пригорода Гостомель
Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении главе Гостомельского поселкового совета (Киевская область), якобы получившего деньги за помощь в приобретении земли
Глава Гостомельского поселкового совета подозревается в получении неправомерной выгоды должностным лицом, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 УК Украины), передает Еспресо.TV.
"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества", - подчеркивают в ведомстве.
Как отмечается, один из предпринимателей хотел приобрести землю под строительство на территории Гостомеля, расположенного на инвестиционно привлекательных для застройщиков окрестностях Киева. В ответ "глава поселкового совета при посредничестве своего помощника предложил ему помощь в приобретении земельного участка".
"За 20 тыс. долларов США глава поселкового совета обещал организовать согласование продажи земли депутатами на сессии ОТГ", - говорят в ДБР.
Земельный участок находился в аренде Министерства обороны Украины, поэтому глава поселкового совета "привлек к схеме должностного лица Центрального территориального управления капитального строительства Минобороны, который за дополнительные 20 тыс. долларов США должен был подписать соответствующие документы".
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Еще в сентябре ГБР задержал посредника и должностного лица Минобороны Украины во время передачи 20 тыс. долларов США.
Правда, тогда в прессрелизе Госбюрорасследований указывались другие цифры:
речь шла не о $20 тыс., а в общем о $45 тыс. и конкретно о зафиксированном оперативниками факте передачи $15 тыс. из них.
Руководит Гостомелем поселковый голова Юрий Ильич Прилипко.
Местный телеканал Погляд.TV в сентябре называл имена задержанных :
"Сергей Собан, начальник Центрального управления капитального строительства Минобороны. Посредник - Андрей Шатилин, бизнесмен, известный как бывший член Общественного совета Минобороны, бывший советник директора гостиницы Минобороны "Казацкий" в Киеве, и бывший помощник на общественных началах "слуги народа" Ирины Верещук.
Верещук сразу оформила себе Шатилина помощником после избрания депутатом, однако в октябре 2019 года заявила, что лишила Шатилина этого статуса".
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