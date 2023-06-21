Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Отмечается, что одним из подозреваемых является спасатель из Херсона, который после полномасштабного вторжения получил должность "начальника пожарной части пгт Нижние Сирогозы" на территории Генической территориальной общины.

Еще один подозреваемый вступил в должность "старшего инспектора МЧС ЛНР" на территории Луганской области.

Еще одной фигуранткой оказалась сотрудница херсонского Центра пробации. Подозреваемая пошла работать на окупантов начальником отдела по работе с персоналом "управления федеральной службы исполнения наказаний в Херсонской области" на временно оккупированной территории Скадовского района.

"Еще 19 бывших стражей порядка из Херсона добровольно начали работать на врага в созданной оккупантами незаконной структуре – так называемом криминалистическом центре МВД Херсонской области. Этот центр спецслужбы РФ создали для установления контроля над Херсоном во время временной оккупации", - говорится в сообщении.

Двоим бывшим спасателям заочно уведомлено о подозрении в добровольном занятии должности в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

Бывшая работница Центра пробации и 19 коллаборантов сообщены о подозрении в добровольном занятии должности в незаконных судебных или правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). Им грозит лишение свободы сроком до 15 лет.