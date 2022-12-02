ДБР обнаружило в Купянске списки местных предателей и коллаборантов

Об этом сообщили на сайте Государственного бюро расследования.

Стало известно, что среди найденного личные дела сотрудников так называемого отдела полиции оккупантов, письменные согласия на сотрудничество предателей-правохранителей, распоряжение оккупационного руководства, табели рабочего времени, приказы о назначении на должности, анкеты, фотографии и многое другое. Кроме того, обнаружены доносы местных коллаборантов, которые "сдавали" оккупантам патриотов и участников АТО.

Также добавляется, что ДБР изучит найденные документы и привлечет их к уголовным производствам в качестве вещественных доказательств.

ДБР напоминает, что краткосрочная выгода от сотрудничества с врагом обязательно превратится для всех предателей в длительное заключение.

Напомним, ранее ДБР сообщило о подозрении в государственной измене экс-работнице правоохранительных органов Купянска, которая во время оккупации возглавила подконтрольную россиянам "полицию".

2 декабря стало известно, что ДБР завершило специальное досудебное расследование: троим бывшим правоохранителям с Луганщины предъявлены обвинения в государственной измене.

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