ДБР обнаружило в Купянске списки местных предателей и коллаборантов
Сотрудники ДБР во взаимодействии с Харьковской областной прокуратурой обнаружили в Купянском районе тайник с важными документами, которые оккупанты не успели уничтожить во время отступления
Об этом сообщили на сайте Государственного бюро расследования.
Стало известно, что среди найденного личные дела сотрудников так называемого отдела полиции оккупантов, письменные согласия на сотрудничество предателей-правохранителей, распоряжение оккупационного руководства, табели рабочего времени, приказы о назначении на должности, анкеты, фотографии и многое другое. Кроме того, обнаружены доносы местных коллаборантов, которые "сдавали" оккупантам патриотов и участников АТО.
Также добавляется, что ДБР изучит найденные документы и привлечет их к уголовным производствам в качестве вещественных доказательств.
ДБР напоминает, что краткосрочная выгода от сотрудничества с врагом обязательно превратится для всех предателей в длительное заключение.
- Напомним, ранее ДБР сообщило о подозрении в государственной измене экс-работнице правоохранительных органов Купянска, которая во время оккупации возглавила подконтрольную россиянам "полицию".
- 2 декабря стало известно, что ДБР завершило специальное досудебное расследование: троим бывшим правоохранителям с Луганщины предъявлены обвинения в государственной измене.
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