ДБР не расследует ни одного дела в отношении экс-руководителя СБУ Баканова, - BBC
Государственное бюро расследований не ведет никакого дела по действиям экс-руководителя СБУ Ивана Баканова
Об этом пишут BBC со ссылкой на ответ ДБР на информационный запрос журналистов.
Отмечается, что недавно ряд украинских СМИ обнародовал данные со ссылкой на источники в ОП, якобы Иван Баканов находится под следствием по делу о оккупации части территории Украины.
Впрочем, подобная информация не подтвердилась.
BBC направило запрос в ДБР и получило ответ: "В производстве следователей Государственного бюро расследований уголовные производства, в которых проверяется незаконная деятельность бывшего руководителя СБУ Ивана Баканова, не находятся, о подозрении последнему не сообщалось, обвинительные акты в суд не направлялись, материалы служебного расследования в отношении Ивана Баканова в ДБР не поступали".
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Также, ссылаясь на источники, ВВС сообщили: "служебная проверка в СБУ показала отсутствие в действиях бывшего главы спецслужбы нарушений".
- Напомним, 17 июля президент Владимир Зеленский отстранил Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы СБУ. 18 июля Зеленский подал в Совет проект постановления об увольнении Баканова.
- В Госдепартаменте США отметили , что "внимательно следит" за ситуацией вокруг происходивших одновременно устранений Венедиктовой и Баканова. А 19 июля Верховная Рада проголосовала за увольнение Ивана Баканова с должности главы СБУ.
- 7 февраля сообщалось, что СБУ завершила служебное расследование против экс-руководителя Баканова.
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