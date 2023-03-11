ДБР не расследует ни одного дела в отношении экс-руководителя СБУ Баканова, - BBC

Об этом пишут BBC со ссылкой на ответ ДБР на информационный запрос журналистов.

Отмечается, что недавно ряд украинских СМИ обнародовал данные со ссылкой на источники в ОП, якобы Иван Баканов находится под следствием по делу о оккупации части территории Украины.

Впрочем, подобная информация не подтвердилась.

BBC направило запрос в ДБР и получило ответ: "В производстве следователей Государственного бюро расследований уголовные производства, в которых проверяется незаконная деятельность бывшего руководителя СБУ Ивана Баканова, не находятся, о подозрении последнему не сообщалось, обвинительные акты в суд не направлялись, материалы служебного расследования в отношении Ивана Баканова в ДБР не поступали".

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Также, ссылаясь на источники, ВВС сообщили: "служебная проверка в СБУ показала отсутствие в действиях бывшего главы спецслужбы нарушений".