ДБР не назначало экспертизу видеозаписи с нардепом Трухиным по делу о ДТП

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на ответ ДБР.



"В настоящее время видеозапись, обнародованная 01.02.2022 года на вебсайте "Украинской правды", осмотрена и приобщена к материалам уголовного производства", - говорится в заявлении.



В ДБР отметили, что не назначали экспертизу по видеозаписи, обнародованной "УП", потому что зафиксированные в нем разговоры и высказывания бюро в уголовном производстве не исследуют.

Напомним, 23 августа 2021 года появилась информация, что народный депутат фракции "Слуга Народа" Александр Трухин с признаками алкогольного опьянения вызвал ДТП по дороге из Полтавы в Киев. Дело было передано в ДБР.

ДБР допросило по делу о ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина более 10 свидетелей, однако самого нардепа не допрашивали .

Журналисты обнародовали видео , на котором Трухин после ДТП предлагал полицейскому деньги за разрешение скрыться с места аварии. 2 февраля 2022 года нардепа Александра Трухина исключили из партии "Слуга Народа". Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает исключение нардепа.

МВД назвало дело "слуги" Трухина подследственным ДБР, в Бюро заявили, что патрульный не предоставил им видео общения с нардепом.

4 февраля глава МВД Денис Монастырский заявил, что не видел видео с места ДТП с участием нардепа-"слуги" Александра Трухина до того, как его обнародовали журналисты.

Видеозапись из нагрудных регистраторов патрульных с места ДТП с Трухиным не была передана следователям Нацполиции и Государственному бюро расследований, потому что она не сохранилась, говорят в ОГПУ.

ДБР допросило полицейского Сергея Петрика, отказавшегося от взятки депутата Верховной Рады Александра Трухина. На допросе 9 февраля полицейские не подтвердили информацию о том, что Трухин предлагал им взятку после совершения ДТП.

Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что к информации из нагрудной патрульной камеры с места ДТП имели доступ около сотни полицейских, поэтому невозможно определить, кто именно снял информацию с сервера.



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