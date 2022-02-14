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ДБР не назначало экспертизу видеозаписи с нардепом Трухиным по делу о ДТП

14 февраля, 2022 понедельник
11:21
Криминал Александр Трухин

Государственное бюро расследований не назначало экспертизу видео с нардепом фракции "Слуга Народа" Александром Трухиным, которое обнародовало "Украинская правда"

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на ответ ДБР.

"В настоящее время видеозапись, обнародованная 01.02.2022 года на вебсайте "Украинской правды", осмотрена и приобщена к материалам уголовного производства", - говорится в заявлении.

В ДБР отметили, что не назначали экспертизу по видеозаписи, обнародованной "УП", потому что зафиксированные в нем разговоры и высказывания бюро в уголовном производстве не исследуют.

  • Напомним, 23 августа 2021 года появилась информация, что народный депутат фракции "Слуга Народа" Александр Трухин с признаками алкогольного опьянения вызвал ДТП по дороге из Полтавы в Киев. Дело было передано в ДБР.
  • ДБР допросило по делу о ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина более 10 свидетелей, однако самого нардепа не допрашивали .
  • Журналисты обнародовали видео , на котором Трухин после ДТП предлагал полицейскому деньги за разрешение скрыться с места аварии. 2 февраля 2022 года нардепа Александра Трухина исключили из партии "Слуга Народа". Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает исключение нардепа.
  • МВД назвало дело "слуги" Трухина подследственным ДБР, в Бюро заявили, что патрульный не предоставил им видео общения с нардепом.
  • 4 февраля глава МВД Денис Монастырский заявил, что не видел видео с места ДТП с участием нардепа-"слуги" Александра Трухина до того, как его обнародовали журналисты.
  • Видеозапись из нагрудных регистраторов патрульных с места ДТП с Трухиным не была передана следователям Нацполиции и Государственному бюро расследований, потому что она не сохранилась, говорят в ОГПУ.
  • ДБР допросило полицейского Сергея Петрика, отказавшегося от взятки депутата Верховной Рады Александра Трухина. На допросе 9 февраля полицейские не подтвердили информацию о том, что Трухин предлагал им взятку после совершения ДТП.
  • Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что к информации из нагрудной патрульной камеры с места ДТП имели доступ около сотни полицейских, поэтому невозможно определить, кто именно снял информацию с сервера.


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