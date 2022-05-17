Об этом сообщается на официальном сайте ГБР.

Как отмечают в Бюро, Молчанов был членом совета федерации федерального собрания РФ, приближен к оккупационным властям и платит большие налоги в бюджет страны-агрессора.

"Российская коммерческая структура является крупным налогоплательщиком на территории страны-агрессора. то есть, за счет полученных средств от украинского общества уплачивались налоги и сборы в бюджет страны-оккупанта, финансировался ее силовой блок и оборонно-промышленный комплекс во время агрессии против нашего государства". , – отмечают в ГБР.

Работники Бюро провели обыски жилья директора и бухгалтеров, офисных помещений и промышленных объектов предприятия. Продолжается досудебное следствие.

По словам представителей ГБР, они принимают все меры для прекращения работы предприятия российского олигарха.

Как сообщали в Бюро 14 мая, следователи проводят досудебное расследование деятельности в Украине российской "преступной организации "Лужники", которая представлена финансово-промышленной группой VS Energy.

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