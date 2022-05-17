ГБР нашло предприятие российского олигарха Молчанова возле Киева
Государственное бюро расследований нашло вблизи Киева украинское предприятие по изготовлению строительных материалов, являющееся частью холдинга российского олигарха Андрея Молчанова
Об этом сообщается на официальном сайте ГБР.
Как отмечают в Бюро, Молчанов был членом совета федерации федерального собрания РФ, приближен к оккупационным властям и платит большие налоги в бюджет страны-агрессора.
"Российская коммерческая структура является крупным налогоплательщиком на территории страны-агрессора. то есть, за счет полученных средств от украинского общества уплачивались налоги и сборы в бюджет страны-оккупанта, финансировался ее силовой блок и оборонно-промышленный комплекс во время агрессии против нашего государства". , – отмечают в ГБР.
Работники Бюро провели обыски жилья директора и бухгалтеров, офисных помещений и промышленных объектов предприятия. Продолжается досудебное следствие.
По словам представителей ГБР, они принимают все меры для прекращения работы предприятия российского олигарха.
-
Как сообщали в Бюро 14 мая, следователи проводят досудебное расследование деятельности в Украине российской "преступной организации "Лужники", которая представлена финансово-промышленной группой VS Energy.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.43
Покупка 31.43Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.64Продажа 33.36
- Актуальное
- Важное