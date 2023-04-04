Об этом сообщила пресс-служба ДБР.

Среди обнаруженных продуктов – сгущенка, консервированные фрукты и овощи, крупы, макароны, соки, тушеные и т.д.

"В рамках досудебного расследования по статье присвоения имущества путем злоупотребления служебным положением (ч. 4 ст. 191 УК Украины) доложено о подозрении главному бухгалтеру логистического центра, трем экспедиторам, заведующему составом и главному менеджеру", - рассказали в ДБР.

В настоящее время силовики устанавливают полный круг лиц, причастных к схеме.

"Часть изъятых продуктов была передана военным, остальные после завершения необходимых экспертиз также поступят в воинские части", - добавили в пресс-службе ведомства.