ДБР направило в суд дело по взрывам на артскладах в Сватово
Государственное бюро расследований направило обвинения в отношении двух командиров по делу о взрывах на артиллерийских складах в Сватово
Об этом сообщила пресс-служба ДБР.
"В суд направлены обвинительные акты в отношении двух командиров реактивных артиллерийских батарей Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что в сентябре 2015 года командиры разместили военную технику вблизи потенциально опасного объекта – полевого склада боеприпасов, который находится недалеко от г. Сватово Луганской области. 29 октября из-за диверсии на военном составе произошел пожар. Она вызвала детонацию разлетевшихся и попавших в указанную военную технику боеприпасов. Это привело к уничтожению военного имущества, в том числе РСЗО "Ураган" и транспортно-заряжающих машин к ним, на 18 млн гривен.
Отмечается, что военные лица обвиняются в халатном отношении к военной службе в условиях особого периода. В случае доказательства вины им грозит лишение свободы сроком до 7 лет.
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