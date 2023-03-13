Об этом информирует Государственное бюро расследований .

"Работники ДБР начали досудебное расследование по факту избиения командиром взвода одной из воинских частей в Житомирской области подчиненного солдата. Расследование начато на основании материалов военной службы правопорядка", - пишет пресс-служба.

Пока жизни и здоровью солдата срочной службы ничего не угрожает, тяжесть полученных повреждений устанавливают.

Предварительная квалификация правонарушения: превышение военным должностным лицом полномочий, совершенное в условиях военного положения.

Младшему лейтенанту грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 12 лет.

Напоминаем, 11 марта в telegram-каналах начало распространяться видео, на котором виден бьющий солдата мужчина. В сети сообщили, что это лейтенант Виктор Витусевич. Отмечается, что он избил срочника за вероятное употребление алкоголя. Сам командир второго взвода роты охраны учебного центра уже отреагировал на инцидент: записал видео с извинениями и объяснением со своей стороны причины поступка.

"Я, младший лейтенант Витусевич Виктор Анатольевич, буду с вами честным – я был не прав и готов понести наказание, которого я заслуживаю. Но хочу сказать, что алкоголь в армии – это недопустимо, это смерть на фронте, риск для жизни всему подразделению, где бы оно ни было – на учениях или в районе выполнения боевых действий", – сказал военный.

На странице 190-го учебного центра ВСУ в с. Гуйва Житомирской области написали, что фигуранты инцидента отстранены от выполнения служебных обязанностей до конца служебного расследования.