ДБР начало расследование избиения срочника командиром в части на Житомирщине, ему грозит до 12 лет
После обнародования видео, на котором командир избил солдата срочной службы в военной части Житомирщины, начато расследование, ему грозит до 12 лет
Об этом информирует Государственное бюро расследований .
"Работники ДБР начали досудебное расследование по факту избиения командиром взвода одной из воинских частей в Житомирской области подчиненного солдата. Расследование начато на основании материалов военной службы правопорядка", - пишет пресс-служба.
Пока жизни и здоровью солдата срочной службы ничего не угрожает, тяжесть полученных повреждений устанавливают.
Предварительная квалификация правонарушения: превышение военным должностным лицом полномочий, совершенное в условиях военного положения.
Младшему лейтенанту грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 12 лет.
Напоминаем, 11 марта в telegram-каналах начало распространяться видео, на котором виден бьющий солдата мужчина. В сети сообщили, что это лейтенант Виктор Витусевич. Отмечается, что он избил срочника за вероятное употребление алкоголя. Сам командир второго взвода роты охраны учебного центра уже отреагировал на инцидент: записал видео с извинениями и объяснением со своей стороны причины поступка.
"Я, младший лейтенант Витусевич Виктор Анатольевич, буду с вами честным – я был не прав и готов понести наказание, которого я заслуживаю. Но хочу сказать, что алкоголь в армии – это недопустимо, это смерть на фронте, риск для жизни всему подразделению, где бы оно ни было – на учениях или в районе выполнения боевых действий", – сказал военный.
На странице 190-го учебного центра ВСУ в с. Гуйва Житомирской области написали, что фигуранты инцидента отстранены от выполнения служебных обязанностей до конца служебного расследования.
- 11 марта стало известно, что замначальника Болградского райцентра комплектования перевели в одно из боевых подразделений после того, как в соцсетях 9 марта появилось видео, где он танцует под песни исполнителей из России.
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