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OPINION

Даже Запад не ожидал, что Украина создаст массовую киберармию

Алексей Голобуцкий
2 мартa, 2023 четверг
12:08
Мнение Алексей Голобуцкий

Этот год показал – в кибервойне россияне проиграют. И это при том, что, по оценкам специалистов, сегодня все свое внимание кремлевские хакеры сосредоточили на нашем государстве

Бункерный дед снова рассказывал о "величии рассеи", новых технологиях для "пабеды" и другие сказки. Но, кажется, даже сам не очень в них верит. Ибо через год полномасштабной войны целый ряд русских мифов разбился, как мечты россиян провести парад на Крещатике.

Главный миф, вызывающий лишь ироническую улыбку, это, конечно, "вторая армия мира". Но есть еще несколько любопытных.

Среди них: миф, что "российские хакеры - чуть ли не лучшие в мире": и в американские выборы могут вмешаться, и "фсбшным пранком" президентов развести. Однако оказалось, что в "кибер-спецоперации" против Украины все идет отнюдь не по плану.

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Более того, мы умеем контратаковать. Маленький пример: именно во время выступления маразматического диктатора украинские хакеры завалили сайт ВГТРК, владеющий главными пропагандистскими ресурсами. Символично.

Мы умеем контратаковать. Маленький пример: именно во время выступления маразматического диктатора украинские хакеры завалили сайт ВГТРК, владеющий главными пропагандистскими ресурсами. Символично

Этот год показал – в кибер-войне россияне проиграют. И это при том, что по оценкам специалистов сегодня все свое внимание кремлевские хакеры сосредоточили на нашем государстве.

На днях кибер-департамент СБУ издал интересные цифры. Только за полтора месяца нового года спецслужба отразила более 550 хакерских атак РФ (это примерно 12 в день). Основные цели – логистика и транспорт, военные и энергетические объекты, разнообразные госреестры. Причем мы как обычные граждане этого давления даже не замечаем. Ибо, как правило, такие атаки отражаются еще на начальных этапах.

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Сам недавно пообщался со специалистами-айтишниками: говорят, Запад реально учится у нашей кибер-армии. И очень радуется, что Украина для всего мира стала кибер-щитом от РФ. Ибо даже у стран НАТО нет опыта нейтрализации угроз такого уровня, поэтому теперь вынуждены быстро менять свои протоколы противодействия.

Запад реально учится у нашей киберармии. И очень радуется, что Украина для всего мира стала кибер-щитом от РФ. Ибо даже у стран НАТО нет опыта нейтрализации угроз такого уровня, поэтому теперь вынуждены быстро менять свои протоколы противодействия

Тем более, Запад не ожидал, что, оказывается, можно совместить ресурсы СБУ с ИТ-волонтерами и создать настоящую массовую "кибер-армию". Где даже домохозяйка может скачать себе программу на телефон и DDosить российские сайты.

Так что, думаю, реальную историю кибер-войны напишут уже после ее окончания. Точнее, снимут голливудский блокбастер или сделают компьютерную игру по мотивам. Уверен, что украинцы пройдут в нем все уровни. Финальный уровень – "Карлик в бункере" – еще впереди.

Источник

Об авторе. Алексей Голобуцкий, политолог

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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военные силы Украины
война с Россией
кибератаки
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